Palombara, porte aperte in Croce Rossa

Piccole esibizioni, visita della sede operativa e dei mezzi per gli interventi. La base della Croce Rossa italiana, sezione di Palombara, oggi 5 dicembre, resterà aperta. Si festeggerà così in via Petrocchi 11 una ricorrenza speciale, ossia la Giornata Mondiale del Volontariato. Grandi e bambini potranno visitare la sede e i mezzi della locale sezione della Cri dalle 10 alle 18. Si potrà assistere anche a una lezione gratuita di manovra di disostruzione. Slogan dell’iniziativa: “Tutti possono”.