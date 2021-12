Tivoli. “Questo portone non è un WC”

Non è certo la prima volta che per le vie dell’antica Tibur compaiono messaggi inerenti i padroni dei nostri amici a quattro zampe, che scorrazzano per le strade cittadine per l’immancabile passeggiata giornaliera. La scorsa volta abbiamo “scoperto” un messaggio in via Colsereno (“Siete incivili e cani non hanno colpa”), mentre in questa occasione la comunicazione si trova a pochi passi dal Teatro Giuseppetti. “Per i passanti in compagnia dei loro animali. Questo è un portone di accesso alle abitazioni non un WC per i vostri cani”. E’ stato scritto su un foglio di carta appiccicato ad un portone. Il messaggio si conclude con una frase chiara e diretta. “ In queste occasioni non nascondiamo il nostro imbarazzo nell’impossibilità di distinguere l’animale dal padrone”. Questa mancanza di buona educazione non è una peculiarità tiburtina, ma è diffusa in diverse zone del Paese. Infatti, i “bisogni” degli amici a quattro zampe sono un problema ovunque e la colpa non è certamente degli animali.

FGI