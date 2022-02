GUIDONIA – Minacce al vice sindaco, due camminanti a processo

“Tu duri picca… ‘o venimu a sapere fjjju di cu sì… ti facimu fora tutta a famijja”. Per dare un senso a queste frasi in dialetto stretto non serviva un interprete, anche perché furono pronunciate mentre la comunità stava togliendo le tende nei confronti di un amministratore pubblico che si era speso per lo sgombero. Ma le parole hanno un peso e in questo caso rappresentano una minaccia.

Per questo oggi, venerdì 11 febbraio, al Tribunale di Tivoli si è aperto il processo nei confronti di Vincenzo R. e Salvatore R., due siciliani di 38 e 50 anni membri della comunità nomade dei cosidetti “Camminanti”: per entrambi l’accusa è di violenza a pubblico ufficiale in concorso nei confronti di Davide Russo, l’ex vice sindaco e assessore alla Legalità di Guidonia Montecelio.

Stamane davanti al giudice Sergio Umbriano è stato convocato per testimoniare sia l’ex braccio destro di Michel Barbet che un ufficiale e un agente della Polizia Locale presenti tra il 6 e il 12 settembre 2017 in occasione dello sgombero dell’accampamento dei nomadi dal parcheggio adiacente al multisala “The Space”, al Bivio di Guidonia.

A inchiodare i due Camminanti c’è l’informativa della Polizia Locale contenente le minacce a Russo.

“Tu duri picca”, ossia ‘tu duri poco’.

“Tanto vegnu e sacciu fjjju di cu si… ‘o venimu a sapere fjjju di cu sì… ti facimu fora tutta a famijja”, cioè ‘sappiamo chi sei, veniamo e ti facciamo fuori con tutta la famiglia’.

Parte lesa nel processo, oltre a Davide Russo, è costituito anche il Comune di Guidonia Montecelio.