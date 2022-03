TIVOLI – Case, box auto e negozi: il Comune pronto a vendere tutto

L’obiettivo è migliorare i servizi alla collettività senza oneri per le casse comunali, grazie alle entrate extra-tributarie aggiuntive. Un investimento da 6 milioni 378 mila 370 euro per il Comune di Tivoli.

A tanto ammonta il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari approvato mercoledì 9 marzo dalla giunta del sindaco Giuseppe Proietti e da sottoporre al vaglio del Consiglio comunale. Con l’atto di giunta vengono individuati i beni comunali da mettere in vendita, secondo gli orientamenti già intrapresi il 23 ottobre 2020, quando l’amministrazione ha deciso di intraprendere la strada della valorizzazione del patrimonio immobiliare e si è dotata del supporto tecnico specialistico in materia economico finanziaria e in attività strumentali dell’advisor ASP Finance SpA.

Dalla vendita dell’Autorimessa di 4.541 metri quadrati Antistante il Centro Commerciale “Le Palme” a Bagni la giunta conta di incassare due milioni 543.846.

Un milione 214.433 euro dalla alienazione dei Box auto di Via Tiburto, escluso il parcheggio pubblico a livello stradale.

Altri 277.500 euro entrerebbero nelle casse pubbliche dalla vendita della Autorimessa di 225 metri quadrati di Piazzale Matteotti e dello Spazio di manovra antistante di appena 48 metri e 50.

Nel Piano delle Alienazioni sono inseriti anche alcuni locali commerciali di proprietà comunale.

Ad esempio il negozio su strada di 22 metri quadrati con magazzino sottostante delle stesse dimensioni ubicato in Via Ponte Gregoriano numero 30, in pieno Centro storico: secondo le stime dei periti può essere venduto ad un prezzo pari a 110 mila euro.

Il Locale Commerciale su strada al civico 3 di Via del Colle – altezza Arco del Macello, sempre nel Centro storico di Tivoli – di dimensioni pari a 37 metri quadrati sarà alienato a una cifra pari a 48.600 euro.

Ammonta invece a 30.012 euro e 50 centesimi il locale di circa 48 metri 50 con piccola corte annessa ubicato in Piazza del Tempio di Vesta 4 all’interno di un edificio di civile abitazione.

L’operazione più importante è rappresentata dalla vendita delle aree dei PEEP, i Piani di Edilizia Economica e Popolare: la giunta Proietti è pronta a trasformare il diritto di superficie in diritto di proprietà per i proprietari degli appartamenti costruiti su terreni espropriati in convenzione, oltre che a sopprimere i vincoli.

La vendita riguarda il Piano di Zona (P.d.Z. n. 1) Polveriera, il P.d.Z. n. 3 Villa Adriana e il P.d.Z. n. 4 Ripoli. Il valore di stima ammonta a 2 milioni 153.979 euro e 60 centesimi: il Comune incasserebbe 300 mila euro nel 2022, 926.989,80 nel 2023 e 926.989,80 nel 2024.