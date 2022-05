27 Tg Wine

News&Eventi dal mondo del vino.

Ora anche on air su Music&Wine, la prima web radio dedicata al mondo del vino e in podcast sul gruppo fb Sommelierfriend’s.

News: 67 mila euro per il Musigny Domaine Leroy 2008, battuto all’asta, nuovo record italiano; Lamberto Frescobaldi eletto all’unanimità Presidente dell’Unione Italiana Vini; nuova guida online Gambero Rosso per i Vini Rari; secondo una ricerca di Wine Opinions gli under 40 americani bevono vino sostenibile e Better for you.

Ettore Aimi consulente di WineGo Shop ci racconta la storia del Dom Pérignon

https://winegoshop.it/products/Dom-Perignon-Champagne-brut-Vintage-2006-Senza-Astuccio-p439028288

Eventi: 6-8 maggio Busto Arsizio (Va) Cantine e Motori; sabato 7 maggio Monturano (Fm) Deviango, il Sangiovese vinificato in bianco; sabato 7 e domenica 8 maggio Nizza è Barbera; 8-9 maggio Grottaglie (Ta) Evoluzione Naturale; lunedì 9 maggio Il Risveglio dei Sensi, corso di avvicinamento al vino presso Enoteca Bertini Roma.

#tgwine