Week end di Sagra in Sagra

Paese che vai Sagra che trovi. Sarà un ottobre in Sagra quello proposto da tanti paesi nell’hinterland di Roma e non solo. Scelta non facile nemmeno per questo week end. Oltre alle Sagre feste a base di musica popolare e prodotti enogastronomici.

Sabato 8 ottobre

A Rocca Santo Stefano la Cena del Serpentone

Quarta edizione della Cena del Serpentone sabato 8 ottobre a Rocca Santo Stefano, nell’alta Valle dell’Aniene. Una lunga tavolata a forma di serpente per degustare insieme i prodotti e piatti tipici dell’autunno di Rocca. Funghi porcini, broccoletti, salcicce, pizza sorda, salame del re e vino cesanese. “Non perdetevi i sapori del nostro borgo a soli 13 euro”, l’invito arriva direttamente dal sindaco, Sandro Runieri.

La cena proposta è a base dei prodotti tipici locali. Un primo con funghi porcini e salciccia e un secondo con salciccia e broccoletti accompagnati dalla ricercatissima pizza sorda. E per finire il classico salame del re. Dopo il successo delle edizioni 2017, 2018 e 2019 solo il covid ha frenato la crescita del serpente…Ore 20, in piazza. Dalle 21 cover di Lucio Battisti con Mauro Masè.

Sabato 8 Ottobre

Festa della patata a Filettino

A Filettino arriva la prima edizione della Festa della patata, manifestazione gastronomica a base di patate. L’evento inizia alle 18 con musica, mercatini, animazione e apertura degli stand gastronomici.

Ci sarà musica live e nel corso della serata elezione di “Miss Patatona“, “Miss Patatina” e “Mister Patato“.

Domenica 9 ottobre

A Monteflavio la Sagra della Polenta

Domenica 9 ottobre torna a Monteflavio la Sagra della Polenta, un evento ormai tradizionale organizzato dalla Pro Loco, giunto alla XVII edizione. Sarà possibile trovare già dalle prime ore del mattino le cuoche dell’associazione preparare il “Sugo in bianco di spuntature” e a mescolare nei paioli in rame la farina di polenta.

L’antica ricetta prevede, infatti, l’utilizzo di una “frusta” per amalgamare l’acqua con la farina che viene versata lentamente per evitare che si formino i grumi. Viene poi utilizzata una “paletta in legno” per mescolare, sempre lentamente e di continuo fino alla cottura completa.

Sabato 8 e domenica 9

A Bellegra la “Sagra delle tacchie ai funghi porcini”

A Bellegra sabato 8 e domenica 9 ottobre si replica la “Sagra delle Macchie ai funghi porcini”. Organizzata dalla Pro Loco celebra due prodotti tipici del paese. Le tacchie, nella antica ricetta delle nonne bellegrane, sono un tipo di pasta fatta a mano con acqua, farina e uova, che una volta impastate vengono tagliate a mano, a rettangoli irregolari.

L’abbinamento classico che da sempre è caratteristico della cucina bellegrana è con i saporiti funghi porcini di cui i numerosi boschi di Bellegra – ottocento metri di altitudine tra la Valle del Sacco e la Valle dell’Aniene – sono ricchi in questo periodo dell’anno. Durante la Sagra sarà possibile pranzare e cenare presso gli stand gastronomici.

Sabato 8 e domenica 9 ottobre

Tivoli ospita il Beer Festival

Fino al 9 ottobre a Tivoli sarà tempo di Beer Festival. L’iniziativa, aperta giovedì 6 e organizzata da Cartiere – Banco e Cucina, prevede giorni di divertimento su via Lungo Aniene Impastato.

Sabato si ballerà al ritmo della musica di Dj Delk. Il Beer Festival si chiuderà domenica con la scuola di salsa e balli latinoamericani della prestigiosa Manolo Academy.

Sabato 8 e domenica 9 ottobre

A San Cesareo la Sagra dell’Uva

Appuntamenti enogastronomici, culturali e musicali. Una grande festa, giunta alla 52esima edizione, quella della Sagra dell’Uva proposta per il week end dell’8 e del 9 ottobre a San Cesareo. Il momento clou domenica alle 16.30: balli e canti popolari e folkloristici con Scorribande Popolari, seguito dalla sfilata di carri e carrettieri del vino in piazza. Dalle 19 apertura degli stand gastronomici a cura dei Comitati Cittadini. Alle 21 The Kolors in concerto.

Sabato 8 e domenica 9 e sabato 15 e domenica 16 ottobre

Sagra del tartufo a Canterano

La Sagra del Tartufo di Canterano, piccolo gioiello della Valle dell’Aniene, si celebrerà in quattro giornate: sabato 8 e domenica 9 e sabato 15 e domenica 16 ottobre. Protagonista il tartufo nero rigorosamente locale e raccolto nei boschi che circondano il borgo, considerato fra i più belli d’Italia. Apertura degli stand sabato da mezzogiorno alle 22. Domenica dalle 12 alle 17.

Sabato 22 e domenica 23 ottobre

A Gerano la Sagra delle Zazzicchie e Verole

A Gerano appuntamento con la tradizione: è in programma la 41° edizione della “Sagra delle Zazzicchie e Verole”, salsicce castagne. Il menu di tutto riguardo: pappardelle al ragù di salsiccia, salsicce con broccoletti, caldarroste, acqua e vino. Dalle ore 17.