TIVOLI – Ponte della Pace chiuso: il sindaco promette bus navetta per gli studenti

Mamma lancia un appello tramite Tiburno, il sindaco risponde subito (LEGGI QUI). Sarà attivato un servizio bus per ovviare i disagi degli studenti del Volta e del Publio Elio Adriano per via dell’impraticabilità del Ponte della Pace che li costringe a un lunghissimo percorso a piedi.

Dopo l’appello di questa mattina da parte di una mamma, rappresentante di classe al Volta, il sindaco di Tivoli, Giuseppe Proietti, ha subito organizzato una riunione in Comune e poi diramato un comunicato che Tiburno.tv riporta testualmente:

La nota del Comune

“Per ridurre i disagi derivanti dai lavori di manutenzione straordinaria del Ponte della Pace, gli studenti che devono raggiungere gli Istituti scolastici di via Santa Agnese da martedì 15 novembre potranno usufruire di un servizio navetta tra piazzale Saragat, via Roma e piazzale della Stazione ferroviaria di Tivoli.

Il servizio sarà effettuato con le seguenti modalità:

-in partenza da piazzale Saragat alle ore 7.20 e 7.25 con fermate a via Roma altezza Ponte della Pace, via Roma in corrispondenza La Villetta (supermercato Todis) e piazzale della Stazione ferroviaria.

-in partenza da via Roma altezza Ponte della Pace, con fermate su via Roma in corrispondenza La Villetta (supermercato Todis) e piazzale della Stazione ferroviaria.

Il servizio, attivo fino al 23 dicembre e gestito dalla Cat, sarà attivato grazie alla collaborazione tra Assessorato alla mobilità ed infrastrutture della Città metropolitana di Roma capitale e Assessorato alla mobilità del Comune di Tivoli con il contributo economico del settore Trasporti ed infrastrutture della regione Lazio”.

I dubbi

Resta ora solo da chiarire perché il Comune di Tivoli abbia scelto un orario non consono con l’ingresso a scuola degli studenti.