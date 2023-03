L’ASL ROMA 5 in esecuzione della deliberazione n. 2261 del 29 dicembre 2022, della L. R. 14 luglio 2014, n. 7 e della D.G.R. n. 754 del 04 novembre 20l4

BANDISCE

asta pubblica, senza incanto, per l’alienazione di n. 3 Lotti – unità immobiliari – terreni siti nel Comune di Tivoli, in via Gerolamo Frescobaldi.

L’offerta segreta dovrà essere compilata in forma cartacea, digitale o cartacea digitale per poi essere presentata, previo appuntamento, al Notaio Banditore o al Notaio Periferico nel luogo, negli orari e nei giorni indicati negli allegati al Bando d’Asta per ciascun Lotto (l’elenco dei Notai abilitati alla Rete Aste Notarili è consultabile sui siti nel notariato www.notariato.it/ran e www.avvisinotarili.notariato.it).

La presentazione delle domande deve avvenire entro 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sul sito delle aste telematiche (www.avvisinotarili.notariato.it) e sul sito aziendale (www.aslroma5.it, sezione “news”).

Termine presentazione offerte 20 aprile 2023 h. 17.00

Deposito cauzionale: cauzione 10%

Rilancio minimo tra offerenti, in caso di successiva asta pubblica con incanto: non inferiore a Euro 500,00.

Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione è consultabile sul sito dell’ASL ROMA 5 https://www.aslroma5.it/amministrazione-trasparente/gare-e-appalti/

Per ulteriori chiarimenti e informazioni: U.O.S. Patrimonio, via Acquaregna n. 1/15, telefono 0774.701647

e-mail uospatrimonio@aslroma5.it.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giorgio Giulio Santonocito