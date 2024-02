GUIDONIA – Rimpasto di giunta, FdI: “Bene la cacciata del Pd, ma Valentina Rinaldi non è la nostra assessora”

In riferimento all’articolo GUIDONIA – Crisi finita, nella giunta Lombardo entra anche lo sfidante “civico” Claudio Zarro, da Adalberto Bertucci, capogruppo di FDI nel consiglio comunale di Guidonia Montecelio, riceviamo e pubblichiamo:

“Non decide il PD se siamo in maggioranza, e nessun altro: lo decide Fratelli d’Italia ed il suo gruppo consigliare: siamo noi a decidere la nostra linea, ed oggi non siamo in maggioranza, anche se guardo con rinnovata simpatia questa nuova giunta senza l’intrusione del Partito Democratico.

Io faccio i miei migliori auguri all’assessore Valentina Rinaldi, che è chiaro e noto che io conosca in quanto collega consulente del lavoro, con un curriculum più che valido per il ruolo che andrà a ricoprire. Se ci sono dubbi sulle sue capacità, sono qui per toglierli: ma non è l’assessore di Fratelli d’Italia.

Quelle del PD che oggi finalmente è all’opposizione dopo un anno e mezzo da abusivi sono illazioni. Del resto mi venga permesso di gioire: oggi ho vinto di nuovo, e i colleghi consiglieri del PD sono finalmente dove sarebbero dovuti essere fin dal giorno dopo le elezioni, che hanno perso al primo turno addirittura e ciononostante hanno governato fino a pochi giorni fa, paventando risultati che nessuno in città ha visto e rimanendo su posizioni non guadagnate attraverso le elezioni. Sono curioso di vedere il comportamento del PD all’opposizione.

Io non credo che il sindaco possa e voglia sentirsi dire da qualcuno chi deve essere assessore e chi no: per questo voglio chiarire che non ho alcun tipo di coinvolgimento nelle esclusioni degli assessori uscenti.

Questa è una città che deve essere amministrata, e mi auguro che venga capito e recepito da tutti, sindaco in primis che Guidonia Montecelio, senza FDI in maggioranza, non può essere governata.

Amando questa città, siamo convinti di poter dar molto”.