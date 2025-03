TIVOLI – Le falsità su Via Rasella e le Fosse Ardeatine: il libro di Klinkhammer e Portelli

Il Cammino della Liberazione della Valle dell’Aniene APS organizza la presentazione del libro La fiera delle falsità. Via Rasella, le Fosse Ardeatine, la distorsione della memoria di Lutz Klinkhammer e Alessandro Portelli. L’evento si terrà il 14 marzo 2025 alle ore 17:30 presso la sala conferenze della Biblioteca Comunale di Tivoli, in via Tempio D’Ercole.

Il libro, frutto del lavoro congiunto di due autorevoli studiosi, affronta le narrazioni distorte che negli anni hanno avvolto due episodi centrali della storia della Resistenza e della memoria italiana: l’attacco di Via Rasella e l’eccidio delle Fosse Ardeatine. Con un approccio rigoroso e documentato, Klinkhammer e Portelli analizzano come la memoria di questi eventi sia stata manipolata nel dibattito pubblico e storiografico.

All’incontro, patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Tivoli, parteciperà Alessandro Portelli, che dialogherà con il pubblico per approfondire i temi trattati nel volume e rispondere alle domande dei presenti.

Storico, saggista e critico musicale, Alessandro Portelli è uno dei massimi esperti italiani di storia orale. Professore emerito di Letteratura anglo-americana all’Università di Roma “La Sapienza”, è autore di numerosi saggi sulla memoria collettiva, la Resistenza e la cultura popolare. Il suo lavoro pionieristico ha contribuito a ridefinire il ruolo della testimonianza orale nella ricerca storica.

A completare il percorso di riflessione storica, il 16 marzo alle ore 11:30, il Cammino della Liberazione della Valle dell’Aniene APS organizza una visita guidata alle Fosse Ardeatine con Marco Trasciani, Segretario Generale di ANFIM (Associazione Nazionale Famiglie Italiane Martiri). Un’occasione unica per ripercorrere i luoghi della memoria con il contributo di un esperto che ne illustrerà il significato storico e civile.

L’ingresso all’evento e alla visita è libero fino ad esaurimento posti.

Per informazioni e prenotazioni: camminoliberazioneaniene@gmail.com