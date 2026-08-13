Ferragosto 2026 al Bioparco di Roma

Sabato 15 agosto il Bioparco di Roma è aperto e propone gli incontri educativi ‘Chi non si adatta è perduto’ e gli appuntamenti con i pasti degli animali.

Dalle ore 11.00 alle 16.00 le famiglie potranno partecipare.

(Credit foto: Massimiliano Di Giovanni – archivio Bioparco)

In compagnia di un operatore didattico, si osserveranno da vicino animali molto interessanti come gechi del Madagascar, pitone reale, testuggine dalle zampe rosse, axolotl, camaleonte dello Yemen, pogona, chiocciola gigante del Madagascar, insetti stecco.

Si potrà scoprire come, attraverso la selezione naturale, le forme di vita abbiano trovato adattamenti molto ingegnosi per riuscire a sopravvivere.

Perché alcuni anfibi hanno colori spenti e altri sgargianti?

L’axolotl è un pesce?

Molti animali hanno le corna, perché alcuni le perdono altri no?

A queste e a tante altre domande si troverà una risposta.

Inoltre, sarà possibile manipolare diversi reperti come palchi, corna, vertebre di giraffa, uova di struzzo per sperimentarne il peso, la consistenza, la forma e scoprire che ognuno di quei reperti rappresenta l’incredibile risultato di un percorso evolutivo molto lungo.

Prenotazione obbligatoria; si prenota il giorno stesso della visita presso il desk prenotazioni all’ingresso del parco.

I keeper del Bioparco organizzano i pasti degli animali nel corso dei quali si potranno scoprire le caratteristiche di alcuni ospiti e gli ingredienti del loro pranzo di: giraffe alle ore 11.00, lemuri catta alle 11.30, elefanti asiatici a mezzogiorno, orsi alle 12.30, scimpanzé alle 14.30, otarie della California alle 15.30 e pinguini del Capo alle 16.00.

Le attività della giornata sono comprese nel costo del biglietto.