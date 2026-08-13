COLLEFERRO – Esplosione in fabbrica, la Cisl chiede un Tavolo Permanente di Verifica sulla Sicurezza

In riferimento all’articolo COLLEFERRO – Esplosione nella fabbrica di munizioni, da Dimitri Cecchinelli della Segreteria CISL ASL RM5, da Giovanni Cassella e Michela Battisti del Coordinamento Colleferro, riceviamo e pubblichiamo:

“La CISL FP Roma Capitale Rieti – Azienda ASL RM5 intende esprimere la massima vicinanza e la più sincera solidarietà a tutta la popolazione di Colleferro a seguito del grave incidente avvenuto all’interno dello stabilimento industriale della zona ex SIMMEL ( reparto pressatura polveri).

Accogliamo con grande sollievo il fatto che non si registrino perdite di vite umane né feriti, questa è in assoluto la cosa più importante.

Desideriamo rivolgere un sentito e profondo ringraziamento a tutte le forze dell’ordine, ai Vigili del Fuoco, al personale sanitario dell’ASL RM5 e a tutta la macchina dei soccorsi, che si è fatta trovare immediatamente pronta ed efficiente nel gestire l’emergenza.

Tuttavia, la CISL FP sottolinea come non si possa e non si debba affidare la vita delle persone semplicemente alla buona sorte.

La CISL, attraverso la propria sezione di categoria, aprirà immediatamente un focus permanente sulla sicurezza di tutto l’impianto e di tutti i siti industriali presenti nell’area di Colleferro.

Verificheremo con la massima attenzione che l’accaduto non comporti alcuna ricaduta occupazionale.

I lavoratori e le loro famiglie non devono pagare in alcun modo il prezzo di questo incidente.

Chiederemo attraverso la federazione di categoria l’istituzione immediata di un Tavolo Permanente di Verifica sulla Sicurezza e sulle Responsabilità, che veda il coinvolgimento attivo di Istituzioni, parti sociali e rappresentanze datoriali.

Il lavoro e il progresso industriale devono andare necessariamente di pari passo con la tutela assoluta della salute e della sicurezza sul lavoro.

Rinnoviamo con forza la nostra vicinanza alla comunità di Colleferro, garantendo che la nostra attenzione sul tema rimarrà altissima”.