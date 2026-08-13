REGIONE LAZIO – Carceri, 820mila euro per migliorare le condizioni dei detenuti

dì Francesca Romana Severini

Il comunicato stampa di questa mattina, 13 agosto, del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca proclama un nuovo capitolo per la tutela dei diritti e il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione detenuta.

La Giunta regionale ha infatti stanziato 820mila euro, su proposta dell’assessore Luisa Regimenti, destinati a istituzioni sociali private attraverso il prossimo bando “Costruire futuro 2026”.

Le risorse saranno così suddivise: 520mila euro per attività trattamentali, 250mila per interventi assistenziali extra LEA e 50mila per il supporto previdenziale e socioassistenziale.

Tra le iniziative previste figurano sostegno alla genitorialità e all’affettività, prevenzione della violenza di genere, attività sportive e sanitarie, mediazione linguistica, laboratori artistici, musicali e teatrali e percorsi di scrittura creativa.Continuerà inoltre il progetto dell’odontoambulanza, mentre saranno potenziati i servizi di patronato e assistenza fiscale per facilitare l’accesso alle prestazioni previdenziali e sociali.