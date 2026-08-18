CALCIO – Guidonia, Ferrari è il nuovo bomber

dì Francesca Romana Severini

Secondo il comunicato stampa diffuso oggi, martedì 18 agosto, il Guidonia Montecelio 1937 FC si regala un nuovo e promettente attaccante. Franco Ferrari è infatti ufficialmente un calciatore rossoblù. Accordo raggiunto dunque con la U.S. Salernitana 1919 e con il classe 1995 che ha sottoscritto un contratto pluriennale, arrivando nella Capitale con un curriculum costruito attraverso diverse esperienze nel calcio professionistico italiano. Ferrari ,nato in Argentina, precisamente a Rosario, in possesso del passaporto italiano, è arrivato giovanissimo nel nostro Paese, muovendo i primi passi in Lega Pro con Tuttocuoio, Pistoiese, Piacenza, Bari, Como e Pescara.Nel suo percorso non sono mancate anche le esperienze in Serie B, dove ha vestito le maglie di Brescia e Livorno.Tra i momenti più significativi della carriera c’è la promozione conquistata con il Como nel 2021, stagione nella quale Ferrari diede il proprio contributo alla risalita del club in cadetteria. Il suo rendimento sotto porta ha poi raggiunto l’apice tre anni fa, quando con il Vicenza ha chiuso il campionato come miglior realizzatore del Girone A di Serie C, mettendo a segno ben 19 reti.Un profilo, dunque, che porta esperienza, fisicità e soprattutto gol al servizio della squadra, pronta ad affidarsi anche alla vena realizzativa del nuovo bomber.