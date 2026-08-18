TIVOLI – Nuovo CdA di Asa, il Movimento Civico Tiburtino: “Il ritorno delle spartizioni”

In riferimento all’articolo TIVOLI – Nominato il nuovo CdA di Asa al posto di Francesco Girardi, da Giovanni Innocenti del Movimento Civico Tiburtino riceviamo e pubblichiamo:

“La sorpresa di Ferragosto!

Sembra di tornare al tempo in cui le nomine amministrative la politica al potere che rispondeva alle logiche di spartizione, le faceva in agosto, mese ideale per farle passare inosservate e far si che eventuali polemiche si spegnessero in breve.

L’ingegner Francesco Girardi, dal 2014 amministratore unico di ASA Tivoli S.p.A.

A Tivoli una scelta fondamentale della amministrazione comunale in carica era, da mesi, la sostituzione dell’ingegner Francesco Girardi che per undici anni, nominato nel 2014 dall’allora Sindaco Giuseppe Proietti, ha guidato da amministratore unico, con grande merito, l’ASA Spa, l’azienda comunale che si occupa di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

Cogliamo l’occasione per ringraziarlo calorosamente ricordando che al suo arrivo l’ASA spa era una azienda pesantemente indebitata e sull’orlo del fallimento.

In pochi anni furono ripianati i debiti e l’azienda divenne un modello a livello nazionale grazie ai risultati della raccolta differenziata porta a porta cui i tiburtini collaborarono attivamente.

Devono essere stati anni faticosissimi però per l’ingegnere, tanto è che il Sindaco e la sua maggioranza, vedendolo molto stanco, hanno pensato bene di mandarlo a riposare dandogli il benservito.

Non solo, visto che il ruolo di amministratore unico è così alienante da non poter essere svolto da una solo persona, hanno pensato di sostituire l’amministratore unico con un Consiglio di Amministrazione di tre persone, tornando così al vecchio metodo delle spartizioni!

Sorprende molto che alcuni consiglieri attualmente in carica, che hanno fatto parte delle due amministrazioni Proietti, se ne siano dimenticati ed abbiano approvato la sostituzione!

Indispensabile, per evitare ipotesi maliziose riguardanti la creazione di posti da distribuire tra gli amici, la pubblicazione di un bando pubblico ad hoc a dicembre 2025.

Per partecipare occorreva essere in possesso di: diploma di laurea (vecchio ordinamento) oppure – laurea specialistica o laurea magistrale per i corsi di nuovo ordinamento, in discipline giuridiche, economiche, aziendali o ingegneristiche oppure – iscrizione ad ordini professionali (Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Ingegneri, Revisori, Consulenti del Lavoro).

Entro il 2 gennaio, termine di scadenza del bando, erano pervenute “solo” 23 candidature ma evidentemente, e questo al nostro movimento sembra difficile crederlo, poco qualificate se il Sindaco, cui spetta la scelta delle nomine ha ritenuto necessario, dopo oltre quattro mesi di riflessione, riaprire il termine di quindici giorni il 7 maggio scorso!

Evidentemente i curricula che offrono garanzie di grande competenza sono finalmente arrivati ed il nuovo Consiglio di Amministrazione di ASA Spa, il 14 agosto scorso, è stato solennemente comunicato alla cittadinanza attraverso l’app. ComunicaCity.

Per rassicurare i tiburtini, spesso maliziosi, è d’obbligo dire che, passando da uno a tre amministratori, per ASA Spa non dovrebbe esserci aggravio di spesa, la somma complessiva, nel bilancio dell’azienda, resta identica e sarà divisa per tre.

Ai componenti del Consiglio di amministrazione, mentre rimaniamo competenti ed attenti osservatori nell’interesse della nostra città, formuliamo gli auguri di buon lavoro!”.