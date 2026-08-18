GUIDONIA – “COMOVA”, al Festival d’Autore canta Eddie Brock

Si terrà giovedì sera 26 agosto in piazza Alfredo Barbieri a Guidonia il concerto di Eddie Brock, pseudonimo di Edoardo Iaschi, il 28enne cantante romano idolo delle teen ager, ultimo classificato col brano Avvoltoi al 76º Festival di Sanremo.

Lo stabilisce la determina numero 148 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata giovedì 13 agosto dal dirigente alla Cultura del Comune di Guidonia Montecelio Aldo Cerroni.

Con l’atto viene affidata a trattativa diretta alla “Celebration Srl” di Rimini i servizi di intrattenimento culturale, le prestazioni artistiche e i servizi connessi e complementari necessari alla realizzazione del concerto di Eddie Brock e del DJ set.

L’evento è il terzo appuntamento organizzato dall’amministrazione comunale nell’ambito della terza edizione del Festival d’Autore COMOVA dopo una giornata dedicata alle bande musicali del territorio comunale il 17 maggio 2026 e dopo il concerto tenutosi il 27 luglio all’Aeroporto Militare “Alfredo Barbieri” di Guidonia dal duo composto dai Maestri Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura, autorevoli interpreti della scena jazz e della musica contemporanea europea (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Nato a Roma il 3 novembre 1997, Edoardo Iaschi ha coltivato la passione per la musica iniziando a scrivere brani ed esibendosi in locali con pochi spettatori, lavorando contemporaneamente come rider, operatore in un call center e gestore di case vacanze.

Nel 2018 ha iniziato a esibirsi in vari contest e festival musicali con lo pseudonimo di Eddie Brock, in omaggio all’omonimo personaggio dei fumetti Marvel, alter ego di Venom.

Nell’aprile 2023 ha pubblicato l’EP di debutto Roma dorme, da cui sono stati estratti i singoli A festa finita, FM 105 e te, Sere nate, Ma Viola e la title track.

Il 2 maggio 2025 ha pubblicato l’album di debutto Amarsi è la rivoluzione, nel quale è presente la traccia Non è mica te, diventata virale sulla piattaforma social TikTok e annoverata nella Viral Top 50 Italia su Spotify.

Il brano, dopo aver raggiunto l’undicesima posizione della classifica Top Singoli, è stato certificato disco di platino.

Nel febbraio 2026 ha partecipato per la prima volta in gara al Festival di Sanremo e nella quarta serata dedicata alle cover ha duettato con Fabrizio Moro cantando il brano Portami via.

Il 6 marzo è uscita l’edizione deluxe del suo primo album, intitolata Amarsi è rivoluzione (Deluxe).

L’8 maggio è uscito il singolo Bel venerdì.