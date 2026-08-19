TIVOLI – Ospedale, al via la donazione in aferesi di plasma e plasma-piastrine

A partire da lunedì 7 settembre, presso il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) dell’Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli – ASL Roma 5, sarà possibile effettuare previo appuntamento la donazione in aferesi di plasma e di plasma-piastrine, riservata ai donatori periodici di sangue intero in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Lo annuncia il Direttore Generale della ASL Roma 5 Silvia Cavalli.

La donazione in aferesi è una procedura sicura che, attraverso un separatore cellulare, permette di raccogliere selettivamente uno o più emocomponenti – plasma e/o piastrine – restituendo al donatore gli altri componenti del sangue. Ciò consente di ottenere direttamente l’emocomponente necessario per le esigenze terapeutiche dei pazienti.

Questa metodica offre importanti benefici e rappresenta un significativo valore aggiunto per la medicina trasfusionale. Da un singolo donatore, infatti, è possibile ottenere un’unità terapeutica di plasma o di piastrine, riducendo il numero di donatori a cui il paziente viene esposto e, di conseguenza, il rischio infettivo residuo.

Per comprendere i vantaggi: un’unità terapeutica di piastrine ottenuta tramite aferesi da un unico donatore corrisponde alla quantità di piastrine ottenibile dalla lavorazione di 5-6 unità di sangue intero provenienti da altrettanti donatori; analogamente, una donazione di plasma in aferesi equivale a circa sei unità di plasma ricavate da altrettante donazioni tradizionali.

Questa procedura è riservata ai donatori periodici, ossia a coloro che hanno effettuato almeno una donazione di sangue negli ultimi 24 mesi precedenti e per i quali sono disponibili gli accertamenti previsti per garantire la sicurezza del donatore e del ricevente.

Gli intervalli minimi tra le donazioni sono:

30 giorni tra una donazione di sangue intero e una donazione di plasma o plasma-piastrine;

14 giorni tra due donazioni di plasma oppure tra due donazioni di plasma-piastrine.

Donare plasma e piastrine significa offrire un contributo fondamentale alla cura di numerosi pazienti, tra cui persone affette da malattie ematologiche, oncologiche, immunologiche e pazienti sottoposti a interventi chirurgici complessi: un piccolo gesto che può fare una grande differenza.

I donatori periodici interessati possono già prenotarsi o richiedere ulteriori informazioni contattando il SIMT dell’Ospedale di Tivoli ai numeri 0774 3164422 o 0774 3164389 (attivi dal lunedì al sabato, dalle 8:30 alle 14:30).