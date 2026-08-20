MONTEROTONDO – Cronica carenza di personale sanitario nei reparti: l’allarme della Cisl

Dai Coordinatori CISL FP della ASL ROMA 5 Francesco Antonelli e Riccardo Mariani e dai Delegati CISL FP ASL ROMA 5 Luca de Pinto ed Antonia Greco riceviamo e pubblichiamo una nota inviata al Direttore Generale della Asl Roma 5 Silvia Cavalli, al Direttore Sanitario della Asl Franco Cortellessa, al Direttore Amministrativo Giovanni Farinella, oltre che ai Direttori Vincenzo Romeo e Luigia Carboni:

“La CISL FP ASL Roma 5, alla luce delle numerose segnalazioni ricevute dal personale, intende porre nuovamente all’attenzione della Direzione Aziendale la cronica carenza di personale che interessa diversi servizi dei Presidi Ospedalieri, in particolare Aree Mediche, SPDC e Pronto Soccorso.

La criticità è determinata anche dal mancato reintegro di personale assente per malattie di lunga durata, gravidanze, aspettative, benefici di legge e altre assenze prolungate, che da tempo vengono gestite attraverso il ricorso a soluzioni temporanee e al sacrificio del personale in servizio.

Negli ultimi mesi, parte delle difficoltà è stata tamponata attraverso la riassegnazione temporanea del personale destinato alle Case di Comunità.

Con il previsto rientro di tali unità nei servizi di assegnazione, a partire dal mese di settembre, il rischio concreto è quello di lasciare nuovamente scoperti i reparti, rendendo ancora più complessa la programmazione dei turni dei prossimi mesi.

A ciò si aggiunge la questione delle prestazioni aggiuntive per i mesi di agosto e settembre, più volte prospettate come strumento per fronteggiare le criticità del periodo estivo, ma che ad oggi non risultano ancora concretamente attivate.

La scrivente Organizzazione Sindacale chiede pertanto di conoscere i tempi e le modalità di attivazione, nonché il monte ore complessivamente predisposto dall’Azienda e i criteri utilizzati per la sua suddivisione tra le diverse Unità Operative e Presidi, al fine di verificare che le risorse siano state assegnate in maniera coerente con le effettive carenze di personale e con le necessità assistenziali dei singoli servizi.

Riteniamo infatti necessario che tale strumento venga attivato tempestivamente attraverso una programmazione trasparente e proporzionata alle reali criticità dei servizi, evitando che possa trasformarsi in un’ulteriore soluzione emergenziale a carico del personale.

Non possiamo inoltre ignorare il continuo ricorso allo straordinario, che rappresenta uno degli indicatori più evidenti della carenza strutturale di personale e che ha avuto ripercussioni anche sulla produttività 2025, con la riduzione degli importi riconosciuti al personale.

Il personale è ormai stanco e provato dal dover garantire da anni la continuità dei servizi attraverso il sacrificio del proprio riposo, della vita privata e familiare.

Per tali motivi, la CISL FP chiede di conoscere quali siano le strategie e il piano aziendale predisposti per affrontare la carenza di personale nei prossimi mesi, con particolare riferimento al rientro del personale destinato alle Case di Comunità e alla copertura delle assenze prolungate.

La CISL FP ASL Roma 5 si rende disponibile alla costituzione di un tavolo di lavoro con l’Azienda, con l’obiettivo di individuare insieme soluzioni concrete e strutturali che consentano di superare definitivamente questa situazione. Non è più possibile continuare a garantire i servizi semplicemente chiedendo ulteriori sacrifici al personale.

La tutela dei lavoratori e la qualità dell’assistenza sono due aspetti strettamente connessi: se le condizioni di lavoro continuano a peggiorare, il rischio concreto è che a pagarne le conseguenze siano anche i cittadini e la qualità delle cure”.