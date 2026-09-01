PALOMBARA SABINA – A Cretone c’è la Sagra del Ciammellocco e dei Longarini

A Cretone, frazione di Palombara Sabina, sabato 12 e domenica 13 settembre va in scena la 13esima edizione della Sagra del Ciammellocco e dei Longarini: un fine settimana dedicato ai sapori più autentici del territorio, alla tradizione e alla convivialità che solo i borghi sabini sanno offrire.

Ci sono piatti e prodotti che non hanno bisogno di grandi presentazioni. Basta il profumo che arriva dalla cucina per capire che sarà difficile fermarsi al primo assaggio.

Il Ciammellocco, la tradizionale ciambella contadina della Sabina Romana, è una delle specialità più rappresentative della tradizione gastronomica di Cretone.

Preparato con ingredienti semplici come farina, uova, anice, limone e olio extravergine d’oliva della Sabina, è un prodotto genuino che per generazioni ha accompagnato la vita nei campi grazie alla sua capacità di conservarsi fragrante a lungo, diventando il compagno ideale delle giornate di lavoro dei contadini.

Accanto a lui ci saranno i longarini, il piatto simbolo della cucina cretonese e protagonista assoluto degli stand gastronomici. Preparati secondo la ricetta della tradizione, rappresentano uno dei sapori più identitari del borgo e saranno l’occasione perfetta per scoprire una cucina che continua a tramandarsi di generazione in generazione.

Il 12 e 13 settembre il Ciammellocco uscirà dai forni e sarà preparato e cotto al momento, proprio come insegnavano le nonne, regalando ai visitatori il profumo irresistibile del forno e il sapore autentico di una ricetta che continua ancora oggi a raccontare il territorio.

Accanto alle specialità gastronomiche non mancheranno musica, spettacoli e momenti di intrattenimento che renderanno ancora più piacevole passeggiare tra le vie del borgo.

Nel cuore della Sabina Romana, Cretone è conosciuto anche per le sue storiche terme, già apprezzate ai tempi dei Sabini e degli antichi Romani per le acque sulfuree che sgorgano naturalmente dal sottosuolo, e per una campagna ricca di frutteti e uliveti che regalano alcuni dei prodotti più genuini del territorio. Una passeggiata tra i vicoli del piccolo centro storico è il modo migliore per scoprire un angolo di Lazio dove il tempo sembra scorrere ancora con i ritmi di una volta.

Durante la manifestazione sarà possibile immergersi anche nella storia del borgo grazie alle rievocazioni in costume, ai figuranti e alle atmosfere medievali che faranno rivivere pagine del passato, trasformando una giornata di festa in un’esperienza da vivere con tutti i sensi.

La Festa del Ciammellocco è l’occasione perfetta per concedersi un fuoriporta tra gusto, tradizioni e benessere, dove i longarini e il Ciammellocco diventano i migliori ambasciatori di un territorio ricco di storia, cultura e sapori autentici.

Perché certe ricette non hanno bisogno di essere reinventate: basta prepararle, condividerle e lasciarsi conquistare dal loro profumo. È così che i sapori di Cretone continuano, ancora oggi, a raccontare la storia di questo angolo della Sabina Romana.