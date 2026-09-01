GUIDONIA – Ristruttura la frutteria e scarica i calcinacci al Car: egiziano denunciato

Credeva di poter utilizzare il principale polo logistico e commerciale dell’agroalimentare del Centro-Sud Italia come se fosse una discarica nella quale conferire i calcinacci della sua frutteria appena ristrutturata.

Ma non ha fatto i conti con l’imponente sistema di videosorveglianza che ha immortalato il reato istante dopo istante.

Così ora un 40enne commerciante egiziano dovrà rispondere di abbandono illecito di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

L’uomo, titolare di una frutteria nel Centro di Tivoli, è stato infatti denunciato alla Procura della Repubblica di Tivoli da parte dei Carabinieri Forestali di Guidonia che gli hanno anche ritirato la patente di guida.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, l’attività di indagine è iniziata a seguito della denuncia presentata il 4 agosto scorso dalle Guardie Particolari Giurate del Centro Agroalimentare Romano di Setteville di Guidonia.

Nel pomeriggio del 27 luglio, infatti, una pattuglia ha notato nei pressi del box numero 58 un binz con all’interno scarti di materiale edile, calcinacci, pannelli di cartongesso e altri due bini contenenti cassette e cartone.

A quel punto le Guardie Giurate hanno analizzato le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza individuando due uomini intenti a scaricare i tre binz da un furgone entrato all’interno del Car mediante il badge intestato a Mohamed Ramadan A. M. H., un fruttivendolo egiziano residente a Tivoli.

Non è la prima volta che commercianti egiziani vengono beccati e denunciati per abbandono illecito di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da parte delle guardie Particolari Giurate del Centro Agroalimentare Romano di Setteville di Guidonia.

Era già accaduto a giugno scorso e in quel caso a finire nei guai furono Moustafa Ahmed E. H., 49enne fruttivendolo egiziano residente a Porto Sant’Elpidio, e Moustafa M. F. G., un fruttivendolo egiziano residente a Roma (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).