TIVOLI – Matteo Susanna, si è spento il marito della consigliera regionale Laura Cartaginese

Si è spento nella serata di ieri, domenica 30 agosto, in un ospedale di Roma il dottor Matteo Susanna , medico del lavoro e marito della capogruppo della Lega in Regione Lazio Laura Cartaginese.

Il professionista aveva 56 anni.

I funerali saranno celebrati domani pomeriggio, martedì primo settembre, alle ore 15,30 nella chiesa di San Francesco a piazza Trento a Tivoli.

Matteo Susanna e la moglie Laura Cartaginese

Nato a Roma il 7 novembre 1969, Matteo Susanna è stato una figura nota a Tivoli e nel territorio laziale, principalmente legato all’azienda di medicina del lavoro “Easy Med 2003 S.r.l.”, con sede in via Giuseppe de Camillis, all’interno della quale ricopriva il ruolo di Responsabile della Medicina del Lavoro e della Formazione.

Da circa vent’anni Matteo Susanna era legato sentimentalmente alla consigliera regionale del Lazio Laura Cartaginese, sua moglie, alla quale nelle scorse ore sono giunte le condoglianze da parte di rappresentanti istituzionali.

A cominciare dall’amica Paola Sordini, Capogruppo della Lega nel Consiglio comunale di Tivoli

“A nome mio, in qualità di capogruppo della Lega, e di tutto il gruppo consiliare della Lega del Comune di Tivoli, ci stringiamo con affetto a Laura, alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento di grande dolore.

A Laura va tutta la nostra vicinanza, il nostro affetto e un sincero abbraccio”, si legge in una nota inviata da Paola Sordini alla redazione di Tiburno.Tv.

Vicinanza anche da parte del’assessore al Bilancio, all’Agricoltura e alla Programmazione economica della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

«Ho appreso con grande dispiacere della scomparsa di Matteo Susanna, marito della consigliera regionale e capogruppo della Lega Laura Cartaginese. Una perdita che colpisce profondamente e davanti alla quale desidero esprimere a Laura, alla sua famiglia e a tutti i suoi cari la mia più sentita partecipazione. In un momento così doloroso, rivolgo loro un pensiero affettuoso e partecipe».

A Laura Cartaginese le condoglianze della redazione di Tiburno.Tv.