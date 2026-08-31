MONTEROTONDO – Alle finali di “Monterocktondo 2026” arrivano “Casino Royale” e “Inna Cantina”

Si terranno sabato 5 e domenica 6 settembre lungo la passeggiata di Viale Bruno Buozzi a Monterotondo le finali della 18esima edizione del Monterocktondo Festival 2026”, evento inserito all’interno di “Abbronzatissima – Estate Eretina 2026”, organizzato dalla Cooperativa Sociale Folias in stretta sinergia e con il contributo del Comune di Monterotondo, Icm Monterotondo, attraverso il Centro comunale di aggregazione giovanile “Il Cantiere” di Monterotondo Scalo.

La due giorni andrà in scena dalle 20 alle 23.30 e vedrà protagoniste le quattro magnifiche band vincitrici della diciottesima edizione del contest: Atom Lux, Jennifer in Paradise, Sylvia Cry Her e Villa Mura.

Ad aprire le due serate ai Casino Royale e agli INNA Cantina in concerto.

Quest’anno oltre 40 band si sono iscritte al concorso e 20 sono state selezionate per suonare dal vivo nel corso delle 4 serate al Cantiere.

Sabato 5 Settembre alle ore si esibiranno Sylvia Cry Her (Cantautrice) e Villa Mura (Ska), mentre alle ore 22 ci saranno i Casino Royale in concerto.

Domenica 6 Settembre alle ore 20.30 suonano i Rottura Netta, (Rock d’autore), vincitori del Premio speciale Monterocktondo 2026.

Alle ore 21 sarà la volta di Atom Lux (Rock), Jennifer in Paradise (Alt Rock), altri due vincitori del Monterocktondo Festival 2026.

Alle ore 22 INNA CANTINA in concerto.

Le 4 band vincitrici hanno vinto la partecipazione al live finale nel corso delle finali e la registrazione/mix/mastering di un proprio brano presso il Cantiere con assistenza in studio di tecnici del suono professionisti.

BREVE PRESENTAZIONE ARTISTI:

ROTTURA NETTA ( Rock d’autore) Premio speciale Monterocktondo 2026

I RotturaNetta nascono nel 2001 da un’idea di Andy, Max e Vale, è un progetto musicale che si distingue per un’identità forte e riconoscibile, nata dall’esigenza di esprimere una visione autentica e senza compromessi. Il nome del gruppo rappresenta una scelta artistica precisa: segnare una discontinuità con ciò che è convenzionale, puntando su contenuti diretti e su un linguaggio musicale incisivo.

La proposta dei RotturaNetta unisce energia e profondità, con brani caratterizzati da testi intensi e da una scrittura che affronta temi legati all’esperienza personale, al conflitto interiore e alla realtà contemporanea. La musica diventa così uno strumento di racconto e di presa di posizione, capace di coinvolgere sia dal punto di vista emotivo che concettuale.

I RotturaNetta si propongono come una realtà musicale rock consapevole in continua evoluzione, capace di trasformare la “rottura” in linguaggio artistico e la musica in un mezzo di comunicazione sincero e potente.

JENNIFER IN PARADISE ( Alt Rock) – Vincitori Monterocktondo 2026

E’ una band Alt Rock fondata a Roma nel 2024.

Nello stesso anno, il gruppo inizia ad esibirsi dal vivo e pubblica i primi singoli autoprodotti, guadagnando rapidamente l’attenzione del pubblico e costruendo una fanbase in costante crescita. Con influenze che spaziano dall’alt rock anni novanta al post punk contemporaneo, Jennifer in Paradise da voce al disagio esistenziale e alla fragilità emotiva, attraverso testi ermetici e una presenza scenica intensa, partecipando a festival ed eventi di rilievo nel panorama alternativo, Il 14 Novembre 2025 la band pubblica il suo primo disco TORRENTE

ATOM LUX ( Rock) — Vincitori Monterocktondo 2026

Atom Lux, progetto solista e pseudonimo di Lucio Filizola, diventato full band nel 2024, intreccia psych, alternative, garage, power-pop, space-rock, post-punk e prog, in una miscela magnetodinamica di groove “in your face”, chitarre sfrontate, synth acidi e tematiche psico-surreali.

Nel 2025 debutta con l’album “Voidgaze Dopamine Salad”, interamente prodotto – scritto, suonato, registrato e mixato – da Lucio nella sua home studio.

SYLVIA CRY HER ( Cantautrice) Vincitrice Monterotocktondo 2026

Sylvia Cry Her, artista poliedrica e raffinata. Una chitarra, una voce e una penna, un pennarello, un foglio di carta, tutta sensibilità in mano. Le canzoni prodotte e arrangiate in base al divenire del suo indagarsi: sullo stato delle cose, riguardo a significati nascosti, ricerca di consapevolezze e scoperta della propria identità. Sylvia, ragazza transgender, apre il suo mondo con un diario, ti accoglie e lenisce ferite. Racconta e risolve il suo luogo di partenza: ingenue illusioni. Trasmette verità, raggiunge il cuore, ascolta il tuo ed è in viaggio. Come noi!

VILLA MURA ( Ska) Vincitori Monterocktondo 2026

Il progetto Villa Mura nasce da un gruppo di amici con la voglia di raccontare in chiave musicale le storie di una vita trascorsa insieme. Storie di quotidianità di luoghi e di aneddoti paesani…e non solo. Il tutto con sonorità Reggae & Ska, Dub & Folk

La band vanta oltre un decennio di serate ad eventi sparsi nel centro Italia.

È uscito nel 2018 il primo album “VILLA MURA” che raccoglie i primi tredici brani inediti e ls band sta lavorando alla seconda uscita discografica contenente altri 12 nuovi brani inediti.

Casino ROYALE

Non hanno bisogno di presentazioni CASINO ROYALE che siamo orgogliosi di ospitare alle finali del Monterocktondo 2026 con il loro tour che celebra i trent’anni dell’uscita di “Sempre più vicini”. Un disco epocale e cult della metà degli anni 90.

I Casino Royale, una delle band più longeve e poliedriche de panorama italiano degli ultimi 40 anni, si formano a Milano nel 1987 dall’incontro di diversi musicisti tra i quali Alioscia Bisceglia, Giuliano Palma, Michele Pauli e Ferdinando Masi.

Autori di un percorso musicale sempre in evoluzione, partito dai primi lavori orientati allo ska ed al reggae e con testi in inglese, i Casino Royale pubblicano nel 1993 il disco Dainamaita che presenta sonorità molto differenti: il gruppo passa al cantato in italiano e a contaminazioni con l’hip hop, il dub e con un rock di matrice black.

Nel 1995 esce Sempre più vicini prodotto dall’inglese Ben Young, disco molto influenzato dal movimento Trip hop e album, influenzato dalla drum and bass. Percorso musicale e discografico che con varie derivazioni, sperimentazioni e contaminazioni elettroniche e sonorità sempre al passo con i tempi li ha portati sino ai giorni nostri

I Casino Royale in questo tour tornano a confrontarsi con uno dei momenti più significativi della loro storia musicale. Non un’operazione celebrativa come dichiara il gruppo “non siamo avvezzi a operazioni nostalgiche o celebrative, perché per noi rimane fondamentale il qui e ora”.

È stato soprattutto l’entusiasmo dimostrato dal pubblico in occasione della ristampa di questi due lavori a spingere i Casino Royale a dedicare un’attenzione particolare a quei brani che, nel corso degli anni, hanno continuato a mantenere una forte connessione emotiva con gli ascoltatori.

Ora, come racconta Alioscia, quei pezzi torneranno al centro di un progetto live appositamente concepito per questa occasione.

“Li abbiamo riarrangiati mantenendone l’anima e l’intensità – racconta ancora Alioscia – li abbiamo contestualizzati nell’oggi e gli abbiamo dedicato uno spazio preciso nel live che vedrete prossimamente girare per l’Italia, da nord a sud. È bello riscoprire il potenziale di quello che hai fatto e riuscire a riallacciare un legame non nostalgico tra passato e presente”.

INNA CANTINA

“Inna Cantina” è il nome del duo romano, classe 1992, composto da Jimmy e lentu. Nascono nel 2010 a Roma con un sound Reggae/Raggamuffin.

Inizialmente il progetto nasce in Dj Set e vedeva protagonisti solo i due cantanti, Jimmy & Ientu, che iniziano a far conoscere “Inna Cantina Sound” nei licei romani e nelle manifestazioni, attraverso i loro testi di denuncia sociale, riscontrando un sorprendente apprezzamento del pubblico giovanile.

Dal 2011 in poi si costituisce una formazione strumentale e l’organico iniziale si evolve. I live sono intensi e coinvolgenti, lo show è dinamico e si marca meglio l’influenza della Ska /Dance music. Il loro vasto repertorio parte dal reggae e dal Raggamuffin passando per Ska, Surf, Funky arrivando fino alla Drum and Bass e suoni elettronici.

Portatori sani del loro messaggio d’amore, vantano 10 anni di live in tutta Italia e in Europa, l’esempio vivente che credere e sognare in grande, accorcia le distanze tra sogni e realtà.

Rototom Sunsplash (Spagna), Overjam festival (Slovenia), Outlook Festival (Croazia), sono solo alcuni dei più importanti palchi che la giovane ma titolata band romana ha solcato. Come il Paxos Reggae Festival (Grecia) del quale sono anche art director e direttori di esecuzione.

Il viaggio della band inizia al liceo con testi di denuncia sociale, aggregazioni di masse alle occupazioni studentesche e finisce a collaborare con i pilastri in Italia del genere come Brusco, Piotta e altri, fino ad artisti internazionali del calibro di Bay C, del collettivo giamaicano T.O.K., nel brano “Fuori dall’isola – 2019”.

Ciliegina sulla torta del nuovo album “REGGAEDIAZEPINE”, presentato da Mitraglia Rec., è la track colossal “Fino al Sole” con Alborosie.

Quest’estate il nuovo album verrà presentato live con l’omonimo tour, con un nuovo show e un nuovo sound che arriva alla serata finale del Monterocktondo festival .