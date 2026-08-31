ROMA EST – Spari in casa: morti padre, madre e figlia

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Indagini in corso: non si esclude omicidio-suicidio

Tragedia in un appartamento alla periferia Est di Roma, dove i carabinieri hanno rinvenuto senza vita i corpi di tre persone.

Secondo quanto riporta Repubblica, il fatto è avvenuto al civico 12 di via dell’Antracite, in zona Pietralata.

I vicini hanno allertato il Numero Unico per le Emergenze 112 dopo aver avvertito degli spari provenire dall’abitazione.

Sul posto anche ambulanze del 118 e i vigili del fuoco.

Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un’intera famiglia: padre, madre e figlia con disabilità.

Non si esclude l’ipotesi di un omicidio-suicidio.

Indagini in corso.

Condividi l'articolo:
LEGGI ANCHE  ORVINIO - Week end con la Sagra della polenta 

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Il periodo di verifica reCAPTCHA è scaduto. Ricaricare la pagina.

 