ROMA EST – Spari in casa: morti padre, madre e figlia

Tragedia in un appartamento alla periferia Est di Roma, dove i carabinieri hanno rinvenuto senza vita i corpi di tre persone.
Secondo quanto riporta Repubblica, il fatto è avvenuto al civico 12 di via dell’Antracite, in zona Pietralata.
I vicini hanno allertato il Numero Unico per le Emergenze 112 dopo aver avvertito degli spari provenire dall’abitazione.
Sul posto anche ambulanze del 118 e i vigili del fuoco.
Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un’intera famiglia: padre, madre e figlia con disabilità.
Non si esclude l’ipotesi di un omicidio-suicidio.
Indagini in corso.