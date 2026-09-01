TIVOLI – Seminario gratuito sul Bilancio comunale

Il Laboratorio Civico “Polis Lab” di Tivoli organizza un Seminario gratuito sul Bilancio comunale.
Possono partecipare cittadini, portatori di interesse e amministratori pubblici.
Sono previsti incontri in presenza presso la sede di “Polis Tivoli” in via della Rosolina 64, a Villa Adriana, oppure in streaming.
Il Calendario verrà deciso nella prima riunione del gruppo degli iscritti. Questa prima riunione si terrà di sabato mattina per consentire a tutti di poter partecipare.
Non si prevedono più di 6, 7 incontri con cadenza di 10-15 giorni.
Il Seminario si terrà con un minimo di 5 partecipanti.
ISCRIZIONI: messenger, Antonio Picarazzi; @polistivoli. Mail: polistivoli@libero.it.
Il programma:
– Il Comune e il suo Bilancio. Un’introduzione importante
– La struttura del Bilancio. Dove vanno e da dove vengono i soldi del Comune
– Le spese del Comune. Come vengono utilizzate le risorse per la comunità
– Leggere il Bilancio per capire le priorità politiche
– Il Bilancio come strumento di Partecipazione Democratica
– Analisi di casi studio. Come le scelte di bilancio hanno impatto sulla vita quotidiana
– Vademecum per Amministratori: come elaborare un Bilancio efficace e trasparente
– Guida per cittadini attivi: come “leggere” e “interrogare” il Bilancio del proprio Comune
– Il futuro del Bilancio Comunale
– Le novità: l’introduzione del Sistema ACCRUAL