TIVOLI – Seminario gratuito sul Bilancio comunale

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Progetto promosso dall’associazione “Polis Lab”

Il Laboratorio Civico “Polis Lab” di Tivoli organizza un Seminario gratuito sul Bilancio comunale.

Possono partecipare cittadini, portatori di interesse e amministratori pubblici.

Sono previsti incontri in presenza presso la sede di “Polis Tivoli” in via della Rosolina 64, a Villa Adriana, oppure in streaming.

Il Calendario verrà deciso nella prima riunione del gruppo degli iscritti. Questa prima riunione si terrà di sabato mattina per consentire a tutti di poter partecipare.

Non si prevedono più di 6, 7 incontri con cadenza di 10-15 giorni.

Il Seminario si terrà con un minimo di 5 partecipanti.

ISCRIZIONI: messenger, Antonio Picarazzi; @polistivoli. Mail: polistivoli@libero.it.

Il programma:

– Il Comune e il suo Bilancio. Un’introduzione importante

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– La struttura del Bilancio. Dove vanno e da dove vengono i soldi del Comune 

– Le spese del Comune. Come vengono utilizzate le risorse per la comunità 

– Leggere il Bilancio per capire le priorità politiche 

– Il Bilancio come strumento di Partecipazione Democratica 

– Analisi di casi studio. Come le scelte di bilancio hanno impatto sulla vita quotidiana 

– Vademecum per Amministratori: come elaborare un Bilancio efficace e trasparente 

– Guida per cittadini attivi: come “leggere” e “interrogare” il Bilancio del proprio Comune 

– Il futuro del Bilancio Comunale

– Le novità: l’introduzione del Sistema ACCRUAL

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