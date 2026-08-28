GUIDONIA – Cani delle cave, i comunisti: “Dal Sindaco solo chiacchiere e il distintivo da animalista”

In riferimento all’articolo GUIDONIA – Il Comune aderisce al progetto Lav per salvare i cani delle cave, da Beatrice Benet, ​Segretaria della Sezione del Partito della Rifondazione Comunista di Guidonia Montecelio, riceviamo e pubblichiamo:

​”L’ennesimo annuncio della Giunta sulla convenzione con la LAV è la solita operazione di facciata.

Il Sindaco si appunta un “patentino” animalista sul petto, ma il Comune non mette un euro e scarica lavoro e costi sull’associazione, che opererà a titolo gratuito.

Ricordiamo benissimo la protesta del novembre 2025 con l’associazione ALFA OdV e i volontari: in quell’occasione il Sindaco scese in piazza e promise pubblicamente un cambio di rotta, ascolto e risposte concrete. Promesse solenni che oggi sono state tutte puntualmente tradite.

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LE PROMESSE FATTE DAL SINDACO A NOVEMBRE VS LA REALTÀ DI OGGI:

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Trasparenza e adozioni nei canili:

Il Sindaco aveva promesso attenzione per i 400 cani rinchiusi a Casa Luca e San Vittore del Lazio (che costano circa 500.000 €/anno di soldi pubblici) e apertura ai volontari. Risultato: Porte chiuse e nessuna vera campagna adozioni.

Lo Sconto TARI:

Aveva promesso di ascoltare le preoccupazioni sul provvedimento che lega le adozioni agli sconti sulla spazzatura. Risultato: Delibera confermata, continuando a trattare i cani come “buoni sconto” o rifiuti da smaltire.

Educazione nelle scuole:

Promessi percorsi di sensibilizzazione contro l’abbandono. Risultato: Zero iniziative comunali.

​Sterilizzazioni in tutta Guidonia: Promesso un piano di prevenzione sul territorio. Risultato: Un piccolo intervento limitato solo alla zona delle cave, lasciando scoperti tutti i quartieri.

​Fondi e rispetto per i volontari:

Promesso un sostegno concreto. Risultato: Zero euro stanziati dal Comune e propaganda fatta sfruttando il lavoro gratuito altrui.

Le promesse fatte in piazza dal Sindaco a novembre si sono rivelate solo parole al vento.

Basta chiacchiere e politiche da “distintivo”: servono risorse comunali vere, trasparenza e rispetto per i cittadini e per gli animali!”