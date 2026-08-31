FONTE NUOVA – Bruciano sterpaglie e alberi nel Parco Trentani

Incendio ieri pomeriggio, domenica 30 agosto, a Parco Trentani, l’area boschiva tra Fonte Nuova e Mentana.

Il bilancio è di un ettaro di vegetazione e alberi distrutti.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, le fiamme sono divampate verso le ore 15 in via Torre di Tucci e in breve tempo hanno avvolto l’area protetta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, tra cui la Boschiva di Montelibretti e una squadra del distaccamento La Rustica, tre squadre della Protezione civile di Fonte Nuova con due autobotti da 8 mila e da 13 mila litri, oltre ad altre associazioni di Protezione civile di Mentana, Castelchiodato, Guidonia e Monterotondo, e un’ambulanza della Croce Viola Italiana, associazione che, allo stato attuale, opera sul territorio senza convenzioni comunali.

Per domare il rogo è stato necessario l’intervento di due elicotteri della Protezione civile della Regione Lazio.

Le operazioni sono terminate verso le ore 20.