TIVOLI – West Nile Virus: il Psi chiede “una prevenzione vera, pubblica e verificabile”

In riferimento all’articolo TIVOLI – West Nile Virus, contagiato un residente in Centro, dal Gruppo Consiliare del Partito Socialista Italiano di Tivoli riceviamo e pubblichiamo:

“Cinque giorni fa il Comune di Tivoli sentiva il dovere di precisare che dalla ASL Roma 5 era arrivata “una sola comunicazione”: quella relativa alla positività riscontrata in un cavallo a Cesurni.

Quella sola comunicazione” è durata cinque giorni.

Il 24 agosto la ASL Roma 5 ha segnalato un caso di West Nile Virus in una persona residente in Largo Nanino.

Il Comune ha effettuato nella stessa giornata un intervento straordinario adulticida e larvicida nella zona e nelle vie limitrofe: Via Acquaregna, Via Campo Sportivo, Via Cinque Giornate, Via Empolitana, Viale Trieste e Vicolo Tomei.

Rifacendoci ad un gergo tennistico, o forse meglio dire gergo da padel, vista la passione di questa amministrazione, le zanzare e il virus hanno battuto l’amministrazione comunale 6 – 0 6 – 0.

Un’Amministrazione seria non utilizza un dato inevitabilmente parziale – “abbiamo ricevuto una sola comunicazione” – per rilasciarsi pubblicamente un certificato di buona condotta.

Prepara l’intervento prima.

Comunica prima.

Documenta la cittadinanza prima.

Non dopo.

Il 26 giugno 2026 avevamo presentato un’interrogazione urgente chiedendo esattamente questo: un piano organico e calendarizzato, le date e le zone degli interventi, le risorse impiegate, la frequenza dei trattamenti larvicidi, i controlli sull’esecuzione e una comunicazione preventiva alla cittadinanza.

Il 17 luglio 2026 durante il consiglio comunale l’assessore competente per materia ci ha risposto che la situazione era sotto controllo.

Ci è stato riferito dell’affidamento triennale 2024-2026 a una ditta specializzata, per una spesa complessiva di circa 61.000 euro.

Ci è stato detto che dal mese di aprile sarebbero stati effettuati interventi mensili con prodotti larvicidi nelle caditoie e che la ditta trasmetterebbe regolarmente i propri report agli uffici comunali.

Quei report, però, restano negli uffici.

Non conosciamo gli esiti del monitoraggio.

Non sappiamo quali criticità siano state rilevate e quali interventi correttivi siano stati disposti.

Il virus, purtroppo, non si contiene con “celermente”, “pedissequamente”, “senza allarmismo”: la prosa amministrativa è impeccabile, la pratica è pessima.

Le raccomandazioni rivolte ai cittadini sono corrette e devono essere rispettate.

Eliminare i ristagni d’acqua, proteggersi dalle punture e trattare correttamente gli spazi privati è indispensabile, ma la responsabilità individuale non può diventare il paravento della responsabilità pubblica.

Per queste ragioni abbiamo depositato oggi una mozione urgente (CLICCA E LEGGI LA MOZIONE URGENTE).

Chiediamo una campagna straordinaria estesa all’intero territorio comunale, calibrata con la ASL e con gli organismi tecnici competenti sulla base dell’effettivo rischio sanitario e ambientale.

Chiediamo che per la prossima primavera sia predisposto un piano preventivo rigoroso, tempestivo e pubblico.

Chiediamo regole chiare per condomìni e proprietari delle aree private, accompagnate da informazione, assistenza e controlli.

Chiediamo un manuale operativo comunale che disciplini programmazione, esecuzione, monitoraggio e comunicazione delle campagne di disinfestazione.

Se le risorse comunali non sono sufficienti, il Sindaco investa immediatamente la Regione Lazio e chieda finanziamenti straordinari.

Serve una strategia territoriale, tecnicamente fondata e controllabile.

E soprattutto non è allarmismo chiedere dati, prevenzione e trasparenza, semmai l’allarmismo nasce proprio quando mancano informazioni credibili e i cittadini scoprono gli interventi soltanto dopo la comparsa dei casi.

E, purtroppo, noi che la popolazione la ascoltiamo ogni giorno il problema lo avevamo individuato ben due mesi fa.

Ma non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire”.