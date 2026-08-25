TIVOLI – West Nile Virus, l’opposizione attacca: “Disinfestazione a sorpresa”

In riferimento all’articolo TIVOLI – West Nile Virus, contagiato un residente in Centro, dai consiglieri comunali di “UnaNuovaStoria” Damiano Leonardi, Francesca Chimenti e Adele Porcari, da Ezio Paluzzi di Avs e da Carlo Caldironi del Movimento 5 Stelle riceviamo e pubblichiamo:

“Il 24 agosto, in alcune strade di Tivoli sono comparsi alcuni volantini che annunciavano, per la notte stessa, una disinfestazione adulticida straordinaria contro le zanzare.

Ai cittadini veniva chiesto di chiudere porte e finestre, non lasciare all’esterno alimenti e indumenti e prestare particolare attenzione agli animali, tenendoli al riparo durante il trattamento e adottando tutte le precauzioni necessarie per tutelarne la salute, compresa la protezione di ciotole, cucce, gabbie e acquari.

Precauzioni importanti per la sicurezza delle persone e per la salute e il benessere degli animali, ma nessuna adeguata comunicazione preventiva e capillare da parte del Comune.

Fonti giornalistiche hanno riportato 49 casi di West Nile nel Lazio, mentre l’Istituto Superiore di Sanità conferma la circolazione del virus nella nostra Regione. La comunicazione tardiva e poco chiara sta generando preoccupazione e allarme tra la popolazione.

Non contestiamo la necessità dell’intervento. Contestiamo un modo di amministrare in cui i cittadini scoprono poche ore prima, attraverso un volantino, un trattamento che richiede specifiche misure di precauzione, anche per evitare rischi agli animali domestici e alla fauna presente nelle aree interessate.

Quante persone sono state effettivamente informate?

E quando era stato programmato l’intervento?

Abbiamo presentato un’interrogazione per conoscere motivazioni e tempi della disinfestazione, prodotti utilizzati, modalità di informazione, precauzioni previste per la tutela della salute degli animali e ragioni della mancata comunicazione istituzionale tempestiva.

Informare i cittadini non è un dettaglio.

È un dovere”.