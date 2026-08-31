ROMA EST – Sequestrati 3 chili di cocaina e 10 di hashish: due arresti

In casa del sospettato c’erano soltanto denaro contante e due orologi di lusso. E’ stato Holly, il cane antidroga delle Fiamme Gialle, a fiutare un pacco di cocaina in un cassonetto dei rifiuti in strada e il carico nell’appartamento di un vicino di casa.

Così la Guardia di Finanza ha arrestato in flagranza di reato due persone e sequestrato oltre 13 chilogrammi di sostanze stupefacenti a Castelverde, nel quadrante est della Capitale.

Secondo un comunicato stampa del Comando Provinciale di Roma, l’operazione è scattata nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità e ai traffici illeciti ed ha consentito di sottrarre al circuito illegale 3,1 chilogrammi di cocaina e 10,2 chilogrammi di hashish, già confezionati e destinati alla vendita, intercettando un consistente quantitativo di droga prima della sua immissione nelle piazze di spaccio, dove avrebbe potuto raggiungere un valore complessivo stimato sul mercato al dettaglio in circa 350 mila euro.

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati anche 2.600 euro in contanti e due orologi di lusso di marca “Rolex”.

L’operazione ha preso avvio da un controllo d’iniziativa effettuato da una pattuglia delle Fiamme Gialle impegnata nel presidio del territorio.

Dopo aver intimato l’alt a un uomo, i Finanzieri hanno rilevato un atteggiamento di particolare nervosismo che, unitamente agli esiti delle prime verifiche sul suo conto, ha indotto i militari ad approfondire il controllo.

Gli accertamenti, proseguiti con il supporto delle unità cinofile del Gruppo di Fiumicino, sono stati quindi estesi alle immediate adiacenze dell’abitazione dell’uomo, dove, all’interno di un cassonetto per la raccolta differenziata, è stato rinvenuto un primo involucro contenente cocaina.

Le successive verifiche presso l’abitazione hanno consentito di rinvenire denaro contante e due orologi di lusso.

Il fiuto del cane antidroga Holly ha poi indirizzato le ricerche verso un immobile adiacente, nella disponibilità di un’altra persona. All’interno della seconda abitazione, occultati nei cassettoni della testiera di un letto, sono stati scoperti e sequestrati 3 panetti di cocaina e 103 panetti di hashish.

Al termine delle operazioni, le sostanze stupefacenti, il denaro contante e gli orologi di lusso sono stati sottoposti a sequestro, mentre i due soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato per violazioni alla normativa in materia di stupefacenti.

Nel corso del successivo giudizio per direttissima, gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria e i due indagati sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, in attesa della sentenza del Tribunale di Roma.