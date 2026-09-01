CAMPAGNANO DI ROMA – Nasconde la cocaina nel casco dello scooter: albanese arrestato

Nel corso della notte, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Bracciano hanno arrestato un 54enne di origine albanese, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo un comunicato stampa del Comando provinciale dell’Arma, durante un controllo in strada, l’uomo ha tentato di disfarsi della sostanza stupefacente che aveva con sé, estraendola rapidamente dalla tasca dei pantaloni e gettandola a terra.

Il gesto non è però sfuggito ai Carabinieri che, intervenuti con immediatezza, sono riusciti a recuperare un involucro contenente diverse dosi di cocaina.

Gli accertamenti sono proseguiti con una perquisizione presso l’abitazione dell’indagato e in un garage nella sua disponibilità. L’attività ha consentito di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente, parte della quale era stata abilmente occultata all’interno della calotta di un casco da scooter, nel tentativo di renderne più difficile l’individuazione.

Complessivamente l’attività ha consentito di sequestrare circa 20 grammi di cocaina, già suddivisi in 38 dosi pronte per lo spaccio, unitamente alla somma contante di 765 euro in banconote di piccolo taglio.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, tempestivamente informata, l’arrestato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del giudizio con rito direttissimo.