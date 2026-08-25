GUIDONIA – “Io, dal coma alla vita grazie ai medici del policlinico Umberto I”

Da Lucio Fornari, 67enne ex dipendente del Comune di Guidonia Montecelio, riceviamo e pubblichiamo:

“Il 21 aprile 2026 stavo preparando il rinfresco con cui 3 giorni dopo avrei festeggiato il traguardo della pensione insieme a parenti, amici e colleghi del Comune di Guidonia Montecelio per il quale ho lavorato 44 anni e 4 mesi.

Invece quella sera sono rimasto coinvolto in un incidente stradale in moto in viale Roma a Guidonia Centro (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Un Suv ha travolto la Yamaha condotta da mio figlio, provocandomi fratture scomposte e lesioni alla gamba sinistra.

Secondo i medici dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli la gamba sinistra avrebbe dovuto essere amputata per questo è stato disposto il mio trasferimento al Policlinico “Umberto I” di Roma in prognosi riservata.

Ricoverato per un mese e mezzo in coma farmacologico in Terapia Intensiva, quando ho ripreso conoscenza ho saputo dai miei familiari e dal personale sanitario che le mie speranze di vita sembravano ridotte.

Credo che la mia storia di buona Sanità meriti di essere raccontata.

Sono stato sottoposto a tre interventi chirurgici, uno più delicato e complesso dell’altro.

Il primo la sera stessa dell’incidente.

Sedici ore in sala operatoria sotto le cure dell’equipe coordinata dalla professoressa Alessia Pagnotta, specializzata in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, insieme all’equipe del Reparto Ortopedia e Traumatologia diretta dal professor Daniele De Meo.

La gamba sinistra che avrebbe dovuto essere amputata è stata ricostruita centimetro per centimetro: vene, arterie, cartilagini e ossa.

Il secondo intervento durante il ricovero presso la Terza Clinica Chirurgica del Policlinico “Umberto I” di Roma: i medici hanno proseguito il lavoro di ricostruzione della gamba asportandomi un muscolo dalla spalla sinistra e un osso dal costato per essere impiantato nella tibia.

Dopo circa due settimane, il terzo intervento.

Dal 28 luglio 2026 sono ricoverato presso il Reparto Fisiatria del Policlinico “Umberto I” di Roma diretto dal professor Marco Paoloni, Direttore della Uoc Medicina Fisica e Riabilitativa.

Qui sono sceso dal letto dopo 4 mesi di immobilità.

I primi spostamenti sulla sedia a rotelle.

Poi i primi passi col deambulatore.

Quindi con le stampelle.

Sempre assistito dal fisioterapista Paolo.

Venerdì prossimo 28 agosto sono in dimissioni.

Uscirò dal Policlinico con tutte e due le gambe, anche con quella lesionata nell’incidente e data per spacciata se non avessi incontrato quelli che considero i miei angeli custodi.

I Medici, gli Infermieri, gli Operatori socio-sanitari della sala operatoria, dei Reparti di Terapia intensiva, della Terza Clinica Chirurgica, infine di Fisiatria: in loro ho trovato un amore immenso dal primo giorno di ricovero, una rara dedizione verso il prossimo, per me sono stati di grande aiuto fisicamente e moralmente quando credevo di non farcela, quando temevo che la gamba fosse compromessa da ferite e infezioni subentrate.

Con questa lettera voglio rendere pubblica la mia gratitudine nei confronti di questi professionisti della Sanità nella speranza che la mia esperienza possa rappresentare una testimonianza in controtendenza della facile condanna per i medici che sbagliano.

Grazie ancora a tutti”.