TIVOLI – West Nile Virus, contagiato un residente in Centro

Un caso di West Nile Virus a Tivoli.
Lo annuncia l’amministrazione comunale in un comunicato diffuso oggi, martedì 25 agosto, a seguito di una comunicazione del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL RM 5 inviata ieri, lunedì 24 agosto.
Il paziente risultato positivo sarebbe un abitante a Largo Nanino ed è il primo caso di umano contagiato dopo il cavallo infettato a Cesurni nei giorni scorsi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).
L’amministrazione comunale informa di essersi celermente attivata nella giornata di ieri, effettuando una disinfestazione adulticida e larvicida straordinaria contro le zanzare, nella zona sopracitata e nelle vie limitrofe: Via Acquaregna; Via Campo Sportivo; Via Cinque Giornate; Via Empolitana; Viale Trieste; Vicolo Tomei.
Nello stesso comunicato l’amministrazione informa che ogni anno, a partire dal mese di aprile, una ditta specializzata incaricata ha effettuato sull’intero territorio comunale trattamenti larvicidi per il contenimento della diffusione del West Nile virus (malattia proveniente da un’infezione virale trasmessa dalla zanzara comune Culex Pipiens)
“Si ribadisce – si legge nella nota di Palazzo San Bernardino – che le attività del Comune in materia di prevenzione seguono pedissequamente le indicazioni della ASL RM 5 e degli Enti competenti in materia senza creare allarmismo e con la massima tempestività.
Con l’occasione, si invita nuovamente, in via precauzionale, la popolazione a rimuovere i focolai larvali peridomestici/privati in giardini, orti, cortili, terrazzi o balconate, mettendo in campo tutte le semplici e diligenti
azioni necessarie per evitare la formazione di ristagni d’acqua”.
“Inoltre – prosegue la nota di Palazzo San Bernardino – come comunicato dalla ASL RM5 è utile ricordare “l’utilizzo di prodotti repellenti o ricorrere a misure di protezione individuale, che consistono, per chi dovesse protrarre le proprie attività oltre il crepuscolo, nell’uso di un abbigliamento idoneo (che lasci scoperte il minor numero possibile di zone corporee), o di preparati insetto-repellenti per uso topico (ad esempio N-dietiltoluamide (DEET) o icaridina (KBR 3023), da spruzzare o spalmare sulle parti scoperte del corpo.
Per quanto riguarda le abitazioni, per evitare l’ingresso delle zanzare, si deve ricorrere all’uso di zanzariere a maglie fitte da collocare su porte e finestre.
Spirali fumigene (zampironi, solo per uso esterno) o elettro-emanatori di insetticida (per interni) possono risultare utili per mantenere le zanzare lontane da aree di piccole dimensioni”.
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