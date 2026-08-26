CANTERANO – Ladri pentiti restituiscono il manoscritto del ‘500 rubato in chiesa

E’ una trama degna di un romanzo giallo.

I ladri rubano un documento antico in chiesa mentre fedeli, abitanti e turisti sono processione. Ma nel giro di pochi giorni il manoscritto viene rinvenuto nella teca dalla quale era stato asportato.

La chiesa di San Mauro a Canterano

Almeno per il momento, si è concluso con un lieto fine il caso del manoscritto antico sparito nella serata di sabato primo agosto dalla chiesa di San Mauro a Canterano, borgo montano di 342 anime vicino Subiaco.

Secondo quanto riporta il quotidiano “Il Messaggero”, il documento è stato misteriosamente ricollocato dove era stato rubato nella giornata di domenica scorsa, prima che la teca e altri manoscritti antichi custoditi all’interno fossero trasferiti nella stanza del sindaco di Canterano Giorgio Catarinozzi per motivi di sicurezza.

Il manoscritto in questione è il “Mortuorum liber”, un’antica anagrafe risalente al 1595 dove venivano registrati nascite, battesimi e decessi della popolazione di allora.

Opera di ingente valore storico ed economico, ma soprattutto affettivo per la popolazione di Canterano.

Sopra e sotto, alcuni momenti della processione in onore della Madonna degli Angeli

Vale la pena ricordare che il colpo è stato messo a segno nella serata di sabato primo agosto, quando a Canterano si è svolta la processione al Santuario in occasione del 298esimo anniversario dei festeggiamenti in onore della Madonna degli Angeli, un evento a cui hanno preso parte il Sindaco di Canterano Giorgio Catarinozzi, il Sindaco di Subiaco Felice Rapone, Luisa Piacentini, in rappresentanza del Comune di Marano Equo e il deputato di Forza Italia Alessandro Battilocchio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).