MONTI PRENESTINI – Domani cinque Comuni senz’acqua dalle ore 6 alle 21

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Acea annuncia importanti interventi di manutenzione sull’acquedotto Simbrivio

Acea Ato 2 comunica che, per consentire la realizzazione di importanti interventi di manutenzione sull’acquedotto Simbrivio, volti a migliorare l’efficienza del servizio, sarà necessario effettuare una sospensione del flusso idrico dalle ore 06:00 alle ore 21:00 di domani, giovedì 27 agosto 2026. 

Pertanto, si potranno verificare abbassamenti di pressione e/o temporanee mancanze d’acqua nei seguenti comuni: Cave, Genazzano, Olevano Romano, Rocca di Cave (località Santa Maria del Monte), Palestrina (zona Sant’Angelo e Via Colle Sant’Agapito).

 

Potranno essere interessate dal disservizio anche alcune aree limitrofe a quelle indicate.

Per limitare i disagi alla cittadinanza, sarà attivo un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento durante tutta la sospensione idrica presso i seguenti indirizzi:

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Cave

  • via della Selce angolo via Matteuzzo Cave (zona Serbatoio San Bartolomeo)
  • via Pio XII antistante parcheggio stazione
  • via Madonna del Campo, 137A, 00033 Cave RM – fronte cimitero comunale


Olevano Romano

  • via Vittorio Veneto ingresso galleria.

 

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.

Si invitano i cittadini interessati a provvedere con adeguato anticipo alle necessarie scorte d’acqua. Si raccomanda inoltre di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo di sospensione, al fine di evitare eventuali inconvenienti al momento del ripristino del regolare servizio.

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.

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Acea Ato 2 si scusa per il disagio.

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