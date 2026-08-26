MONTI PRENESTINI – Domani cinque Comuni senz’acqua dalle ore 6 alle 21

Acea Ato 2 comunica che, per consentire la realizzazione di importanti interventi di manutenzione sull’acquedotto Simbrivio, volti a migliorare l’efficienza del servizio, sarà necessario effettuare una sospensione del flusso idrico dalle ore 06:00 alle ore 21:00 di domani, giovedì 27 agosto 2026.
Pertanto, si potranno verificare abbassamenti di pressione e/o temporanee mancanze d’acqua nei seguenti comuni: Cave, Genazzano, Olevano Romano, Rocca di Cave (località Santa Maria del Monte), Palestrina (zona Sant’Angelo e Via Colle Sant’Agapito).
Potranno essere interessate dal disservizio anche alcune aree limitrofe a quelle indicate.
Per limitare i disagi alla cittadinanza, sarà attivo un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento durante tutta la sospensione idrica presso i seguenti indirizzi:
Cave
- via della Selce angolo via Matteuzzo Cave (zona Serbatoio San Bartolomeo)
- via Pio XII antistante parcheggio stazione
- via Madonna del Campo, 137A, 00033 Cave RM – fronte cimitero comunale
Olevano Romano
- via Vittorio Veneto ingresso galleria.
Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.
Si invitano i cittadini interessati a provvedere con adeguato anticipo alle necessarie scorte d’acqua. Si raccomanda inoltre di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo di sospensione, al fine di evitare eventuali inconvenienti al momento del ripristino del regolare servizio.
Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.
Acea Ato 2 si scusa per il disagio.