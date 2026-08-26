SAN CESAREO – Truffano 39 mila euro all’anziano: presi grazie all’auto in panne

Avevano appena derubato un novantenne e l’avrebbero fatta franca se l’auto non li avesse lasciati in panne sull’Autostrada.

Così nei giorni scorsi gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Roma Sud, unitamente al personale del Distaccamento Polizia Stradale di Albano e del Reparto Volanti della Questura di Roma, hanno tratto in arresto due uomini responsabili dell’ennesima truffa ai danni di un anziano al quale è stata restituita l’intera somma sottratta pari a circa 39 mila euro.

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio

Secondo un comunicato della Questura di Roma, l’operazione è scattata a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa Autostradale di Fiano Romano riguardante un’autovettura Fiat Punto con due persone a bordo ferma in corsia d’emergenza in A/1 all’altezza del chilometro 577, all’altezza di San Cesareo.

Giunti sul posto per prestare eventuale soccorso, i poliziotti hanno contattato i due occupanti del veicolo, privi di documenti di identità che sin da subito assumevano un comportamento nervoso ed una strana fretta nel richiedere l’intervento di un carro soccorso.

Insospettiti da tale atteggiamento gli agenti hanno deciso di approfondire gli accertamenti con una perquisizione veicolare che ha permesso di rinvenire all’interno dell’abitacolo ben occultato sotto il tappetino posteriore denaro contante per un importo di circa 1000 euro.

Inoltre i poliziotti hanno notato la presenza di una busta colorata e due involucri di giornale sotto il veicolo ove erano custodite altre mazzette di denaro contante per una somma di circa 38.000 della quale i due uomini non hanno saputo fornire una spiegazione plausibile del possesso, anzi avrebbero dichiarato di non essere di loro proprietà.

A quel punto, presumendo che quanto rinvenuto fosse il provento di una truffa, i poliziotti hanno iniziato un’attenta attività di indagine ed in collaborazione con la Sala Operativa della Questura di Roma e con gli agenti del Reparto Volanti sono risaliti all’origine del denaro ed ad identificare la vittima.

Decisivo è stato anche il ritrovamento sul telefono cellulare di uno dei due truffatori di una foto che lo ritraeva con il denaro in mano facilmente identificabile per la presenza di un tatuaggio ben visibile.

L’uomo un novantenne romano, era stato contattato telefonicamente da due persone che si spacciavano per carabinieri e con la solita scusa di tirare fuori dai guai un familiare si erano fatti consegnare tutto il contante in suo possesso.

Grazie al tempestivo intervento della Polizia di Stato ed al successivo riconoscimento fotografico effettuato sia dalla vittima che dal portiere dello stabile, l’intera refurtiva è stata recuperata e restituita all’anziano proprietario.

I due truffatori sono stati tratti in arresto e posti a disposizione della Procura della Repubblica del Tribunale di Roma che ne ha convalidato l’arresto ed a seguito del giudizio per direttissima ne ha disposto rispettivamente per uno l’obbligo di firma e per l’altro l’obbligo di dimora.