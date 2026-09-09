McDonald’s ha aperto un nuovo ristorante a Tivoli

l ristorante ha assunto 40 persone,

generando valore economico e sociale per il territorio locale

Venerdì 7 agosto, ha aperto il nuovo ristorante McDonald’s di Tivoli situato in via di Val Gardena. 85esimo McDonald’s in provincia, ha portato a 40 nuove assunzioni; un team di lavoro che proviene dal Comune di Tivoli e zone limitrofe.

Alle ore 12:00 si è tenuta la cerimonia di taglio del nastro alla presenza delle istituzioni locali; a seguire una festa con tante attività e intrattenimento aperta a tutti.

«Sono entusiasta dell’apertura di un nuovo ristorante McDonald’s proprio qui a Tivoli», ha commentato Alessandro Montalbano, Licenziatario McDonald’s. «Il mio obiettivo, insieme con tutto il mio team, è quello di offrire momenti unici di convivialità e il nostro pieno supporto al territorio locale, generando non solo occupazione, ma anche valore sociale. Sono sicuro che, con i nostri servizi e la nostra nuova offerta di ristorazione in questa parte della città che, con l’arrivo della nostra attività abbiamo contribuito a riqualificare, potremo diventare un punto di riferimento per tutta la comunità locale».

Il nuovo McDonald’s conta un totale di 233 posti a sedere ed è dotato di kiosk digitali che permettono di ordinare in totale autonomia, personalizzando alcune ricette e modificando alcuni ingredienti. Un’innovazione che consente ai clienti di attendere il proprio ordine comodamente seduti al tavolo del ristorante.

Il locale mette a disposizione dei suoi clienti anche il McCafé: un luogo di ritrovo ideale per condividere con la famiglia o gli amici la colazione mattutina, fare una pausa veloce o ritagliarsi un momento di gusto nel corso della giornata. Qui i clienti possono, infatti, non solo gustare un caffè di qualità ma anche scegliere tra la varietà di bevande calde, fresche spremute e gustosi prodotti da forno.

Il ristorante dispone di una doppia corsia McDrive grazie alla quale è possibile ordinare, pagare e ricevere il proprio ordine direttamente dalla propria auto.

Il ristorante ha pensato anche ai più piccoli. All’interno della sala si trova infatti uno spazio interamente dedicato ai bambini, con una serie di servizi che regalano alle famiglie momenti di spensieratezza e divertimento; all’esterno del locale, possono intrattenersi nell’area giochi a loro dedicata. Sempre alle famiglie, a partire da settembre, sarà dedicato anche il servizio che permette ai più piccoli di celebrare il proprio compleanno, organizzando una festa a tema proprio all’interno del ristorante.

Il nuovo McDonald’s e la corsia McDrive sono aperti da domenica a giovedì dalle 7:00 alle 2:00, venerdì e sabato fino alle 4:00. Nel locale è attivo anche il servizio McDelivery.