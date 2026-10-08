SAN POLO DEI CAVALIERI – Tpl, pendolari in rivolta: “Un incubo prendere i bus per e da Tivoli”

“Gentile Redazione di Tiburno,

desideriamo porre all’attenzione della vostra testata e della cittadinanza la gravissima situazione in cui versano i trasporti pubblici lungo la tratta San Polo dei Cavalieri – Tivoli e viceversa, a seguito dell’introduzione della linea di autobus gestita dall’azienda privata Astral in sostituzione del servizio Cotral.

Quello che doveva essere un cambio di gestione volto al miglioramento del servizio si è trasformato, a tutti gli effetti, nel caos più totale, con modifiche agli orari del tutto insensate che stanno mettendo a dura prova la vita quotidiana di lavoratori, studenti e residenti.

Nonostante le proteste e un confronto diretto dei residenti con il Sindaco di San Polo dei Cavalieri, la situazione continua a peggiorare drasticamente su più fronti:

1. Il dramma della mattina (Tratta San Polo – Tivoli):

La corsa delle 07:15, fondamentale per chi si sposta per motivi di lavoro o studio, è diventata un’esperienza invivibile e rischiosa. A fronte delle promesse ricevute riguardanti l’impiego di due autobus per coprire il flusso di passeggeri, in fermata ne passa regolarmente soltanto uno.

Il risultato è sconcertante: molti utenti rimangono a terra e non riescono a salire, mentre chi riesce a entrare viaggia in condizioni disumane, stipato all’inverosimile, schiacciato contro i finestrini e privo dello spazio minimo per respirare. Qualche giorno fa, a causa dell’assenza di aria e dell’eccessivo sovraffollamento, una ragazza si è persino sentita male a bordo.

2. L’incubo del rientro serale (Tratta Tivoli – San Polo):

Chi deve rientrare a casa a fine giornata lavorativa si trova costretto ad attese estenuanti. Con una riorganizzazione oraria del tutto illogica, è stata soppressa la corsa delle 18:40, lasciando un buco enorme tra la corsa delle 17:15 e quella successiva, spostata alle 19:05.

Chi finisce di lavorare e non fa in tempo a prendere il bus delle 17:15 è costretto ad aspettare quasi due ore in fermata. A rendere ancora più assurda la programmazione è la presenza di un’ulteriore corsa alle 19:45, posizionata a pochissimi minuti di distanza da quella delle 19:05, risultando pressoché inutile. In precedenza, con una frequenza di circa un bus all’ora, il servizio garantiva tempi di attesa civili e accettabili.

3. L’isolamento totale di domenica e nei festivi:

Dopo il rifiuto di Cotral di coprire le corse domenicali, Astral aveva inserito solo 3 corse (indicativamente alle 09:45, 13:05 e 20:30/20:45), con orari del tutto inutili per chi si deve spostare per lavoro anche di domenica. Come se non bastasse, queste corse passano raramente agli orari stabiliti o non passano affatto (come accaduto anche domenica scorsa).

Alle richieste di chiarimenti rivolte ad Astral, ci è stato persino risposto che, essendo un’azienda privata, “se gli gira di passare la domenica passano, altrimenti no”, trattando un servizio pubblico essenziale come una scelta facoltativa.

I residenti di San Polo dei Cavalieri non chiedono un favore, ma il rispetto del diritto fondamentale alla mobilità. Ricordiamo che gli utenti pagano regolarmente biglietti e abbonamenti annuali e che, con i costi attuali, l’automobile è diventata un lusso che non tutti possono permettersi o mantenere.

Chiediamo con forza che le autorità competenti e l’azienda intervengano immediatamente per:

– Ripristinare il secondo autobus promesso per la corsa cruciale delle 07:15 da San Polo a Tivoli;

– Rivedere la programmazione delle corse pomeridiane/serali da Tivoli a San Polo, garantendo un passaggio intermedio intorno alle 18:30 per evitare attese di oltre due ore;

– Garantire la domenica e nei festivi almeno 4 corse certe e affidabili (sia all’andata che al ritorno) distribuite in orari utili: una la mattina presto (intorno alle 07:00 per chi lavora), una a pranzo, una a metà pomeriggio e una la sera.

Se la situazione non dovesse trovar risoluzione in tempi brevi e congrui, i cittadini e i pendolari sono pronti a portare la vicenda all’attenzione dei media nazionali e delle trasmissioni televisive d’inchiesta (tra cui la redazione de Le Iene), per mostrare pubblicamente come vengono trattati i cittadini paganti e la totale mancanza di mezzi pubblici sul territorio.

Confidiamo nel vostro importante ruolo di informazione e denuncia affinché questa voce arrivi a chi di dovere e si ponga fine a un disservizio intollerabile.

Distinti saluti,

I residenti e pendolari della tratta San Polo dei Cavalieri”.