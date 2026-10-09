Al via la prima offerta formativa dell’Accademia Regionale di Polizia Locale del Lazio

Prende ufficialmente il via l’attività formativa dell’Accademia Regionale di Polizia Locale del Lazio. A pochi mesi dalla sua nascita, la nuova realtà promossa dalla Regione Lazio presenta la sua prima offerta formativa, rivolta agli operatori, ai quadri, ai dirigenti.

Un’importante opportunità di formazione e aggiornamento professionale con percorsi pensati per rispondere alle esigenze concrete dei Comandi e accompagnare l’evoluzione del ruolo della Polizia Locale nei territori.

Le iscrizioni potranno essere presentate fino al prossimo 20 ottobre.

L’avvio dei corsi rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita della neocostituita Accademia, nata con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento regionale per la formazione, l’aggiornamento professionale e la condivisione di competenze ed esperienze tra i Comandi del Lazio.

L’offerta formativa, in programma da ottobre a dicembre 2026, si articola in quattro percorsi:

• Gestione degli eventi critici, dedicato alla gestione dello stress operativo, delle emergenze complesse e delle situazioni ad alto impatto emotivo;

• Governance e leadership per l’alta direzione della Polizia Locale, rivolto a dirigenti e comandanti, con particolare attenzione alla gestione del cambiamento, delle risorse e della comunicazione istituzionale;

• Professione Agente, pensato per i neoassunti e incentrato su competenze operative, sicurezza, redazione degli atti, nuove tecnologie e relazione con il cittadino;

• Polizia Locale e tutela animale, workshop dedicato alle procedure per il contrasto al randagismo, all’utilizzo dei lettori di microchip e alla corretta gestione degli interventi sul territorio.

«Con l’apertura delle iscrizioni ai corsi, l’Accademia entra nella sua piena operatività rispettando la tempistica che era stata indicata al momento dell’inaugurazione: un grande lavoro svolto in sinergia tra Assessorato e Consiglio di Amministrazione – commenta Luisa Regimenti, Assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e alla Formazione di Regione Lazio – È stato inoltre garantito che i corsi si svolgeranno non solo a Roma ma in tutte le province del Lazio, una scelta che ci consente di coinvolgere tutti i territori della Regione andando incontro alle esigenze organizzative dei Comandi.

Siamo solo all’inizio di un percorso che porterà questo nuovo Istituto a diventare un punto di riferimento per le Polizie Locali del Lazio e un supporto prezioso per le amministrazioni comunali».

Dalla sicurezza operativa alla gestione dello stress, dalla leadership alla comunicazione con i cittadini, fino alla tutela animale e all’impiego delle nuove tecnologie: una proposta costruita sulle esigenze concrete dei Comandi, per contribuire alla formazione di una Polizia Locale sempre più preparata, moderna e vicina alla comunità.

I programmi completi dei corsi e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito www.accademiapolizialocale.lazio.it .