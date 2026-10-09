PALOMBARA SABINA – Giornata Ecologica nel Parco Avventura

Si terrà domani, sabato 10 ottobre, a Palombara Sabina la “Giornata Ecologica – Missione Pulizia”, iniziativa promossa dal Parco naturale regionale dei Monti Lucretili in collaborazione con Regione Lazio e Comune di Palombara Sabina.

Appuntamento alle ore 9 al “Parco Avventura Sabina Experience” in via Alcide De Gasperi inaugurato lo scorso 4 aprile, un progetto dedicato alla valorizzazione del territorio e alla promozione di attività all’aria aperta per cittadini, famiglie e visitatori (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Fino alle ore 12 sarà una mattinata dedicata alla cura del territorio, un piccolo gesto che fa una grande differenza per proteggere la bellezza del Parco dei Monti Lucretili.

L’iniziativa è aperta a tutti, senza bisogno di iscrizione: scout, famiglie, associazioni e chiunque abbia voglia di dare una mano.

I partecipanti dovranno indossare scarpe chiuse, mentre guanti e sacchi saranno forniti dagli organizzatori.