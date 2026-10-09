FIANO ROMANO – Scontro moto-camion, muore Massimiliano Scanzani

Tragico incidente stradale oggi pomeriggio, venerdì 9 ottobre, a Fiano Romano.

A perdere la vita è stato Massimiliano Scanzani, stimato imprenditore edile di 56 anni.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è accaduto verso le ore 13,50 in via Procoio, una strada che collega la zona industriale con la via Tiberina.

Massimiliano Scanzani viaggiava in sella ad una moto Yamaha R1 1000, l’asfalto era viscido per la pioggia abbondante caduta nel corso della giornata.

Giunta all’altezza del civico 37 di via Procoio, su un tratto rettilineo – per cause in corso di accertamento – l’imprenditore ha perso il controllo della moto scontrandosi con un camion.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, ma purtroppo per il 56enne l’impatto è risultato fatale.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Monterotondo che conducono l’inchiesta coordinati dalla Procura di Rieti.

Come da prassi, la Yamaha e il camion sono stati sequestrati, mentre il conducente del mezzo pesante è stato sottoposto ai test per accertare l’eventuale assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.