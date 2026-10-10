GUIDONIA - Boxe, Daniele Saldigloria è Campione italiano di “Sparring Io”

Sport, Tiburno Quotidiano /

Il 13enne si allena nella palestra Filippella Boxe a Setteville

Un giovanissima promessa della boxe.

 

 

Si chiama Daniele Saldigloria, classe 2013, ed è stato protagonista ai Campionati italiani di Sparring Io – Trofeo CONI, il torneo di pugilato a contatto leggero riservato alle delegazioni regionali tenutosi lunedì 5 e martedì 6 ottobre presso il Villaggio Torre Serena di Marina di Ginosa, in provincia di Taranto.

Daniele Saldigloria ha vinto il titolo tricolore nella categoria -50 chilogrammi.

 

 

Alunno di terza media nella Scuola di Consiglio a Case Rosse, il 13 si allena nella palestra Filippella Boxe Setteville da circa 6 anni con i maestri Paola Massagrande, che lo ha seguito con dedizione sin da piccolo e accompagnato ad ogni sua competizione, coadiuvata dai maestri Mimmo Filippella e Francesco Splendori.

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A giugno, quando aveva ancora 12 anni, Daniele ha vinto la selezione regionale sbaragliando i suoi avversari, guadagnandosi così l’accesso alla fase finale dei Campionati italiani di Taranto dove ha battuto nettamente i campioni di altre regioni, laureandosi così Campione Nazionale.

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