Era convinto di aver subito un sopruso da parte dell’amministrazione comunale per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

L’ex dirigente alle Finanze del Comune di Guidonia Montecelio Nicolò Roccolino

Per questo l’ex dirigente alle Finanze Nicolò Roccolino, assistito dall’avvocato Giuseppe Di Vito, aveva citato in giudizio il Comune di Guidonia Montecelio chiedendo un risarcimento danni di 200 mila euro.

Martedì 6 ottobre, dopo tre anni di causa, la Giudice del Tribunale civile di Tivoli Sibilla Ottoni ha condiviso la tesi dell’avvocata Antonella Auciello, difensore dell’Ente pubblico, rigettando la richiesta di risarcimento.

La vicenda inizia durante il mandato del compianto sindaco Michel Barbet.

Nicolò Roccolino, dipendente del Comune di Venafro con qualifica di dirigente finanziario, vince una selezione pubblica a Guidonia Montecelio.

Così il 23 dicembre 2019 viene nominato col decreto sindacale numero 11 dirigente finanziario a tempo determinato per un periodo di 3 anni fino al 30.12.2022.

Il 5 agosto 2021 Roccolino viene nominato, con ulteriore decreto sindacale numero 39, dirigente dell’Area Amministrativo Istituzionale ad interim.

Il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo

Ma il 26 giugno 2022 Mauro Lombardo vince le elezioni comunali e viene eletto sindaco di Guidonia Montecelio.

Il 4 luglio 2022 con i decreti sindacali numero 77 e 78 il nuovo capo dell’amministrazione firma la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro con Nicolò Roccolino che il 25 luglio 2022 riprende servizio presso il Comune di Venafro.

Nel frattempo, a seguito di ulteriori interlocuzioni tra il Comune di Guidonia Montecelio e il difensore di Nicolò Roccolino, l’avvocato Giuseppe Di Vito, il sindaco Lombardo ci ripensa, il 6 ottobre 2022 firma il decreto numero 100 e dispone di reintegrare in servizio il dirigente dal 7 ottobre 2022 fino alla data della naturale scadenza contrattuale fissata al 30 dicembre 2022.

A quel punto, Nicolò Roccolino cita l’Ente davanti al Tribunale di Tivoli e contesta l’illegittimità degli atti firmati dal sindaco Mauro Lombardo chiedendo un danno patrimoniale e non patrimoniale pari a 199.668 euro e 80 centesimi complessivi.

L’avvocata Antonella Auciello, difensore del Comune di Guidonia Montecelio

Martedì scorso la giudice Sibilla Ottoni ha condiviso la tesi dell’avvocata Antonella Auciello, sentenziando che secondo la più recente giurisprudenza la previsione della durata minima triennale degli incarichi dirigenziali degli enti locali non si applica a quelli conferiti a soggetti esterni all’amministrazione.

Nel caso di specie, secondo la giudice, il contratto di Nicolò Roccolino doveva ritenersi automaticamente risolto alla scadenza del mandato del compianto sindaco Michel Barbet e i due provvedimenti con cui il Comune di Guidonia Montecelio ha preso atto della decadenza sono legittimi.

In conclusione, il Comune ha applicato correttamente la disciplina relativa alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.