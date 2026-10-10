GUIDONIA – Viale Roma a 30 all’ora, pedona investita sulle strisce dal Maggiolino

Drammatico investimento stradale nella serata di ieri, venerdì 10 ottobre, a Guidonia Centro.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto verso le ore 20,30 sulle strisce pedonali all’altezza del civico 154 di viale Roma, davanti al mega store di abbigliamento “Mag Moda”.

Il tratto di viale Roma a Guidonia Centro dove la pedona è stata investita

Stando ai rilievi della Polizia Locale di Guidonia Montecelio, una 64enne italiana residente nel Centro cittadino era al volante di una Volkswagen Maggiolino diretta verso l’aeroporto militare “Alfredo Barbieri”.

Per cause in corso di accertamento, l’auto ha travolto una 48enne romena, anche lei residente nel Centro cittadino, che stava attraversandola strada sulle strisce e che è stata sbalzata sull’asfalto.

La Volkswagen Maggiolino coinvolta nell’investimento

La donna è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 che l’ha trasportata al policlinico “Umberto I” di Roma in codice giallo.

La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione da parte della Polizia Locale.

Il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo

Sul caso è intervenuto il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo con un video postato sulla sua pagina Facebook istituzionale.

“Il Comune deve fare la sua parte per la sicurezza stradale – ha detto il primo cittadino – e la sta facendo col rifacimento dell’asfalto in viale Roma, con tre attraversamenti rialzati per ridurre la velocità nel raggio di 200 metri dal luogo dell’investimento di ieri sera.

Il 90% della sicurezza stradale è quella attiva che ogni cittadino assicura agli altri quando è al volante.

Le regole sono le solite: moderare la velocità, concentrarsi alla guida ed essere prudenti, senza assumere alcol e soprattutto senza maneggiare questi maledetti telefonini.

La sicurezza la fa per il 10% il Comune e noi ci stiamo lavorando in tutte le circoscrizioni, ma per il 90% la facciamo noi alla guida”.