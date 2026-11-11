ZAGAROLO – Spaccio di cocaina e marijuana: pusher italiano arrestato

I Carabinieri della Stazione di Zagarolo hanno arrestato un 44enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività è scaturita a seguito di un controllo di iniziativa eseguito nel centro cittadino dai militari che, notato l’atteggiamento sospetto assunto dall’uomo in piazza Guglielmo Marconi, hanno proceduto ad approfondite verifiche.

A seguito delle successive perquisizioni personale e domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di 50 grammi di cocaina già suddivisa in 82 dosi, di 7 grammi di marijuana, la somma in contanti di 95 euro ritenuta provento dell’attività illecita e un telefono cellulare verosimilmente utilizzato per la gestione delle cessioni.

Tutto il materiale rinvenuto e il denaro sono stati sottoposti a sequestro.

L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo.