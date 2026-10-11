Capena ricorda Stefano “Luigi” Cena, il giostraio di 65 anni aggredito e massacrato a pugni e calci da un gruppo di giovani il 5 ottobre 2025 nel corso della 100esima edizione del “Vendemmiale Sagra dell’Uva” e deceduto il 14 ottobre 2025, dopo nove giorni di agonia all’ospedale Sant’Andrea di Roma. (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Stefano “Luigi” Cena, il giostraio di 65 anni aggredito e massacrato a pugni e calci a Capena

Mercoledì sera 14 ottobre alle ore 21 si terrà la seconda fiaccolata in ricordo di “Luigi” Cena, anche stavolta organizzata come cittadina da Mirta Paganelli, ex consigliera comunale nel Borgo situato tra la Via Flaminia e la Via Tiberina.

L’appuntamento per i partecipanti è davanti alla chiesa di San Marco.

Già il 16 ottobre 2025 almeno 1.200 persone, scortate da forze dell’ordine e volontari della Protezione civile, avevano marciato in silenzio e con compostezza, dal piazzale antistante la Chiesa di San Marco fino alla Parrocchia di San Michele Arcangelo con in prima fila lo striscione “Capena dice no” (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Vale la pena ricordare che lo scorso 6 luglio, davanti alla I Corte d’Assise di Roma, è iniziato il processo a carico dei 20enni Mohamed Azzeldin e Raul Gabriel Matei e del 25enne Lorenzo Agueci, i tre ragazzi accusati di omicidio volontario aggravato in concorso tra loro e con altre persone non identificate di Stefano Cena, detto “Luigi” (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).