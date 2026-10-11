TIVOLI – Trasporto pubblico, unico abbonamento per gli studenti under 26

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

I giovani potranno viaggiare sui mezzi Cotral e su quelli di una sola unità di rete Astral

L’abbonamento Cotral “metrebus Lazio studenti” potrà essere utilizzato, nell’anno scolastico 2026-2027, anche per usufruire dei mezzi del trasporto pubblico locale.
Lo annuncia in un comunicato stampa il Comune di Tivoli.
Secondo la nota, il risultato arriva anche grazie alle richieste dell’Amministrazione comunale di Tivoli che, durante le interlocuzioni con la dirigenza Cotral e con l’assessorato alla mobilità della Regione Lazio, ha evidenziato le problematiche dei giovani e delle famiglie, alle prese con gli aumenti delle tariffe e con le difficoltà incontrate nel passaggio al nuovo sistema di trasporto pubblico.
L’abbonamento Cotral sarà valido per una sola unità di rete, individuata con il primo utilizzo.
Per accedere al servizio sarà rilasciato un titolo gratuito collegato al codice fiscale.
Tivoli si trova nell’unità di rete 5 – Valle dell’Aniene, che comprende i collegamenti del territorio tiburtino e di altri comuni limitrofi.
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