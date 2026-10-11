TIVOLI – Trasporto pubblico, unico abbonamento per gli studenti under 26

Lo annuncia in un comunicato stampa il Comune di Tivoli.

Secondo la nota, il risultato arriva anche grazie alle richieste dell’Amministrazione comunale di Tivoli che, durante le interlocuzioni con la dirigenza Cotral e con l’assessorato alla mobilità della Regione Lazio, ha evidenziato le problematiche dei giovani e delle famiglie, alle prese con gli aumenti delle tariffe e con le difficoltà incontrate nel passaggio al nuovo sistema di trasporto pubblico.