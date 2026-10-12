Sarà il supermercato “Pim” di Guidonia a distribuire i prodotti destinati ai pazienti della Asl Roma 5 affetti dal morbo celiaco.

Lo stabilisce la delibera numero 2106 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – firmata oggi, lunedì 12 ottobre, dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Silvia Cavalli.

Con l’atto viene approvato lo schema di convenzione – CLICCA E LEGGI LA CONVENZIONE – sottoscritto dalla manager e da Mauro Buscaini, Legale Rappresentante della “Guidonia 2024 Srl”, la società che gestisce l’esercizio commerciale “Pim Guidonia” in Via Delle Petunie, nel quartiere di Colle Fiorito.

La ditta fornirà direttamente i prodotti privi di glutine iscritti nel Registro Nazionale degli Alimenti ai pazienti aventi diritto, dietro presentazione della tessera sanitaria TS-CNS associata ad un codice celiachia, rilasciato dal medico del Distretto di appartenenza.

Dalla delibera emerge che il 3 settembre e il 30 settembre scorsi Mauro Buscaini ha presentato domanda a mezzo pec per svolgere il servizio e la Asl ha accolto l’istanza avendo necessità di stipulare una convenzione per la distribuzione dei prodotti destinati ai pazienti affetti dal morbo celiaco.