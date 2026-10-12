PASSO CORESE – Alla “Corri Cures” vincono Emiliano Schena e Silvia Vinci

Sotto uno splendido sole autunnale ieri, domenica 11 ottobre, si è svolta a Passo Corese l’edizione numero diciassette della Corri Cures, gara podistica regionale riservata alle varie categorie FIDAL, organizzata dall’ASD Corri Cures in collaborazione con l’ASD Atletico Monterotondo con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport della Città di Fara in Sabina.

Si tratta di una storica corsa podistica di 10 chilometri che si snoda tra le strade di Passo Corese e i sentieri dell’antica città sabina. Il suo tracciato è famoso per i suggestivi passaggi naturalistici tra gli uliveti e per i continui, stimolanti saliscendi.

Dopo un caloroso saluto della consigliera comunale delegata allo Sport Chiara Costantini, un folto gruppo di atleti e atlete ha preso il via dai pressi dello stadio Amerigo Di Tommaso per affrontare i circa 10 km dell’impegnativo percorso, caratterizzato da numerosi saliscendi.

Emiliano Schena della ASD Podistica Magliese

La classifica assoluta maschile ha visto il successo di Emiliano Schena (ASD Podistica Magliese) che nel tempo di 35:02 ha prevalso, dopo una gara molto combattuta, rispettivamente su Danilo De Angelis (ASD AT Running) che ha concluso la sua prova in 35:10 e Daniele Di Stefano (ASD Atletico Monterotondo) terzo in 35:23.

Silvia Vinci della Purosangue Athletics Club

Fra le donne, invece, si è assistito al netto predominio di Silvia Vinci (Purosangue Athletics Club) nel tempo di 38:43 mentre i posti d’onore sono andati, rispettivamente, a Paola Patta (ASD Podistica Solidarietà), già vincitrice dell’edizione 2025, in 40:37 e a Elisa Persi (ASD Atletico Monterotondo) che ha terminato la prova in 42:50.

Il Memorial Roberto Proni, destinato al miglior atleta coresino, è stato assegnato a Fabio Foresi (ASD Faratletica) che ha concluso la prova in 47:47.

Si riportano di seguito le classifiche di categoria.

Uomini: SM 1) Gioele Bilico (GSD K42 Roma) 38:18; 2) Gianluca Ribustini (ASD Piano Ma Arriviamo) 41:33; 3) Giacomo Nulli (ASD Rifondazione Podistica) 42:20; SM 35 1) Luca Caponnetti (ASD Faratletica) 37:55; 2) Nicolò Vespaziani (Atletica Fiano Romano) 39:02; 3) Daniele Mattogno (ASD Tivoli Marathon) 39:35; SM 40 1) Valerio Nardone (ASD Atletico Monterotondo) 40:53; 2) Daniele Dante (Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi) 41:08; 3) Piero Celentano (ASD Atletico Monterotondo) 42:30; SM 45 1) Francesco Nota (ASD Atletico Monterotondo) 38:17; 2) Moreno Maruta (ASD Atletico Monterotondo) 38:37; Danilo Molinari (ASD Tivoli Marathon) 40:43; SM 50 1) Claudio Lucchesini (Runcard) 38:18; 2) Rodolfo Paolo Limiti (Purosangue Athletics Club) 39:27; 3) Andrea Di Franco (ASD Atletico Monterotondo) 44:18; SM 55 1) Emiliano Dentico (GSBRUN) 39:42; 2) Marco Morici (ASD Tivoli Marathon) 41:10; 3) Alfredo Donatucci (GS Fiamme Azzurre) 42:31; SM 60 Fabrizio Di Pietro (Atletica Fiano romano) 43:27; 2) Vincenzo Colletti (ASD Podistica Solidarietà) 45:57; 3) Paolo Scappa (ASD Podistica Solidarietà) 48:13; SM 651) Malveno Angelucci (ASD Podistica Solidarietà) 45:37; 2) Domenico Guariglia (ASD Castellabate Runners Team) 47:58; 3) Massimo Capria (Lazio Olimpia Runners) 1:02:21; SM 70 1) Giuseppe Matteucci (Atletica Vita) 49:01; 2) Ercole Colasanti (Atletica Fiano Romano) 49:35; 3) Olirio Pocetta (ASD Tivoli Marathon) 50:30; SM 75+ 1) Gianni Paone (ASD Podistica Solidarietà) 52:01; 2) Getulio Cammilli (ASD Running Evolution) 54:25; 3) Mario Possenti (Atletica Palombara) 1:06:18.

Donne: SF 1) Maria Silvestri (A.D. Sport ASD) 47:14; 2) Martina Borneti (Runcard) 47:35; 3) Margherita Rosatelli (ASD Sabina Vis) 51:17; SF 35 1) Irene Ricciardi (ASD Atletico Monterotondo) 48:42; 2) Giuliana Favara (Runcard) 53:39; 3) Veronica Lucchese (Runcard) 55:16; SF 40 Marina Proietti (ASD Tivoli Marathon) 42:50; 2) Claudia De Vita (ASD Atletico Monterotondo) 46:11; SF 45 1) Desiré Iacino (ASD Rifondazione Podistica) 49:18; 2) Carla Anselmi (ASD Atletico Monterotondo) 52:32; 3) Sara Greggi (ASD Tivoli Marathon) 53:14; SF 50 1) Danuta Malgorzata Chorodyska (ASD Tivoli Marathon) 44:43; 3) Francesca De Federicis (ASD Faratletica) 46:59; SF 55 1) Paola Latini (ASD Atletica Palombara) 51:53; 2) Paola Paolessi (ASD Rifondazione Podistica) 52:41; 3) Anna Teresa Di Fiore (ASD Tivoli Marathon) 1:07:25; SF 60+ 1) Fiorella D’Artibale (ASD Atletico Monterotondo) 46:34; 2) Rosaria Pulvirenti (ASD Piano Ma Arriviamo) 51:47; 3) Thi Kim Tu Zervos (Forhans Team) 54:30.

Numerose le autorità che hanno effettuato le premiazioni: Stefano Trasei di Car Camper, Salvatore Nicosia responsabile nazionale CSEN per l’atletica leggera, Achille De Spirito Dirigente Nazionale CSEN, il dott. Luca Coviello dell’omonimo gruppo di farmacie, Alessandro Fiorentini di Groupama Assicurazioni, Jacopo Del Re di Fisiomedica.

I due Patron della manifestazione, Luciano Nobili e Francesco Mirandi, dopo aver salutato i numerosi concorrenti che hanno concluso la gara, hanno rivolto un particolare ringraziamento a quanti si sono spesi per il buon esito dell’evento: il Comando della Polizia Municipale di Fara in Sabina, la locale Associazione dei Carabinieri in Congedo, il Comitato Bassa Sabina della Croce Rossa Italiana, l’ASD Acido Lattico e i numerosi volontari che si sono prodigati per portare la Corri Cures ad un elevato livello agonistico.

Per tutti gli sportivi l’appuntamento è per l’edizione 2027.