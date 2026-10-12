GUIDONIA – L’abbonamento Metrebus Lazio Studenti valido anche per il Tpl

L’abbonamento Cotral “Metrebus Lazio Studenti” potrà essere utilizzato, nell’anno scolastico 2026-2027, anche per usufruire dei mezzi del trasporto pubblico locale.

l’assessora ai Trasporti di Guidonia Montecelio Valentina Torresi, Adalberto Bertucci, Capogruppo di Fratelli d’Italia

Lo annunciano in un comunicato stampa l’assessora ai Trasporti della Città di Guidonia Montecelio Valentina Torresi, Adalberto Bertucci, Capogruppo comunale di Fratelli d’Italia, e Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.

“E’ una buona notizia quella che arriva dalla Giunta Regionale del Lazio: tutti gli studenti under 26 in possesso della Metrebus Lazio Studenti potranno circolare gratis anche nell’Udr di riferimento. Un sostegno importante per le famiglie e per i tanti ragazzi e ragazze del nostro territorio che viaggiano da e per Roma ogni giorno. Ringrazio la Regione Lazio per l’ennesima mano tesa a favore dei territori e delle famiglie”, commenta Valentina Torresi, Assessora ai Trasporti della Città di Guidonia Montecelio.

Per ottenere l’abbonamento annuale UDR studenti gratuito, è necessario accedere alla pagina dedicata e inserire i propri dati personali e il numero della Metrebus Card sulla quale è caricato l’abbonamento annuale Metrebus Lazio Studenti 2026-2027: il sistema verifica automaticamente la validità dell’abbonamento e, in caso di esito positivo, emette un abbonamento annuale Studenti UdR gratuito, senza alcun costo aggiuntivo.

Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio

“Questa iniziativa della Giunta Regionale del Presidente Rocca conferma quanto la nostra amministrazione ascolti le istanze che arrivano dai suoi cittadini: in un momento così complesso a livello internazionale, con tantissime famiglie alle prese con il carovita, problema per il quale tra l’altro la Regione Lazio è stata la prima a mettere a disposizione importanti risorse economiche per famiglie e imprese, avere la possibilità di un servizio gratuito per circolare nell’Udr di riferimento è certamente una ulteriore boccata di ossigeno per molti”, spiega Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.

“Accolgo con grande favore questa nuova iniziativa della Regione Lazio a tutela di famiglie e studenti. L’amministrazione del Presidente Rocca continua nel cammino che ha improntato in questi anni, fatti di ascolto e soluzioni reali alle istanze che arrivano da territori e cittadini”, chiude Adalberto Bertucci, Capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio Comunale di Guidonia Montecelio.