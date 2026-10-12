TIVOLI – Peccato di Gola entra nella Guida 2027 del Gambero Rosso tra i migliori panifici d’Italia

Nato come una semplice pizzeria a taglio nel 1997, nei suoi 29 anni di attività, Il Peccato di Gola ha saputo offrire alla clientela molto più della sola pizza, ampliando nel tempo la propria proposta con la produzione di pane, fino a diventare un vero punto di riferimento per la realtà locale.

Situata a Tivoli in Piazzale delle Nazioni Unite 3/5, nei pressi di Piazza Garibaldi, è stata da poco selezionata tra le 507 attività presenti nella Guida “I migliori panifici d’Italia 2027 ” del Gambero Rosso. Un traguardo raggiunto dopo anni di attenzioni, ore di lavoro e sacrifici.

La specialità per cui è stata inserita nella guida è appunto quella della panificazione. Nell’angolo panetteria è possibile trovare diversi tipi di prodotti: dal classico pane bianco, quello ai 5 cereali, l’integrale macinato a pietra , con curcuma, zenzero, semi di girasole e semi di zucca, fino al pane di segale, alle olive, alle noci, per soddisfare tutti i palati.

Grande attenzione soprattutto ai dettagli: ogni impasto segue regole precise.《Sono tutti a lievitazione medio-lunga, da un minimo di 24/36 ore, fino ad arrivare anche a 72 ore. Tutti contengono inoltre poco lievito, meno di un grammo per kg di farina, perciò il prodotto risulta ad alta digeribilità>> sottolinea Fabrizio D’Urbano, proprietario dell’attività. «Abbiamo due forni dedicati esclusivamente alla produzione del pane e due dedicati alla pizza. Non troverete mai prodotti della notte, ma sempre freschi e realizzati costantemente nell’arco della giornata».

Anche l’attenzione per le farine non è da meno: sono tutte di origine italiana, di grano proveniente dall’Umbria «Collaboriamo con Mulino Farchioni, di cui usiamo sia l’olio extra vergine di oliva che le farine».

L’attività, aperta 7 giorni su 7, dalle 6:30 alle 22:00, oltre alla pizza e al pane è provvista di un angolo bar dove poter fare colazione con i cornetti di produzione propria. C’è possibilità di consumazione senza necessità di prenotazione, sia all’interno che nei tavoli situati all’esterno disponibili fino a fine ottobre.

Un locale che resta fortemente legato alle proprie radici e che nasce proprio all’interno di un contesto familiare, più precisamente dal forte legame tra Fabrizio, sua sorella Emanuela e i loro genitori che fino a qualche anno fa hanno lavorato insieme per la crescita di questa realtà tiburtina.

Ora Emanuela gestisce l’altra sede in Via di Villa Adriana 120, dove vengono offerti i servizi di pizzeria e panetteria.

È possibile contattare Il Peccato di Gola ai numeri 0774 335696 oppure 393 9260891.